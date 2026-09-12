Думала, що це сильне похмілля: дівчина проігнорувала серйозні симптоми і ледь не померла

Дівчина сплутала похмілля з сепсисом / © Credits

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18-річна Елль Блек, яка навчалася в Кардіффському університеті у Великій Британії, захворіла після вечора з друзями та спочатку вирішила, що має сильне похмілля. Дівчина почувалася дедалі гірше, але звернулася до лікарів лише тоді, коли до сонливості та тошнооти додалися висока температура й сильний біль у м’язах.

Про це пише Unilad.

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Які симптоми спочатку здалися похміллям

Напередодні Елль разом із друзями дивилася матчі турніру Six Nations з регбі. Наступного ранку вона прокинулася з відчуттям, яке спочатку здалося звичайним наслідком вечора напередодні.

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Однак протягом дня її стан не покращувався. Дівчина стала надзвичайно сонливою, не могла утримувати їжу, у неї піднялася висока температура, а відчуття жару змінювалося ознобом.

«Природно, спочатку всі, включно зі мною, припустили, що я просто страждаю від сильного похмілля», — розповіла дівчина пізніше журналістам.

Коли симптоми не минали, Елль зрозуміла, що ситуація може бути серйознішою. Вона звернулася по медичну консультацію онлайн, де запідозрили ларингіт і призначили антибіотики.

Але до того моменту дівчина вже почувалася настільки погано, що не могла навіть забрати призначені ліки. Незабаром у неї з’явився сильний біль у м’язах, після чого вона самостійно вирушила до лікарні.

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Лікарі виявили сепсис

У лікарні Елль одразу сказала медикам, що побоюється сепсису. Її оглянули протягом 15 хвилин, а менш ніж за пів години після прибуття вже почали внутрішньовенно вводити антибіотики та рідину.

Згодом лікарі встановили, що сепсис розвинувся через паратонзилярний абсцес — серйозне ускладнення тонзиліту. Дівчина кілька днів залишалася в лікарні, поки медики стежили за її станом і контролювали інфекцію.

Елль повністю одужала, але лікарі попередили її, що ще 12 годин без лікування могли мати зовсім інший, фатальний результат.

«Саме ця швидкість є причиною того, що я досі жива», — зізналася дівчина.

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За її словами, навіть після того, як інфекцію вдалося вилікувати, вона ще кілька тижнів почувалася виснаженою.

Чому важливо розпізнати сепсис

Сепсис є небезпечною для життя реакцією організму на інфекцію, яка може швидко призвести до пошкодження органів. Історія Елль показала їй, наскільки легко на ранньому етапі серйозний стан можна сплутати з менш небезпечною проблемою.

«Я зрозуміла, що це не похмілля і не вірус. Це було щось набагато серйозніше».

Дівчина вирішила розповісти про свій досвід, щоб привернути увагу молодих людей до симптомів сепсису. Вона наголошує, що він може виникнути у людини будь-якого віку, незалежно від її фізичної форми та загального стану здоров’я.

«Розпізнавання симптомів сепсису, довіра до власних інстинктів і швидке звернення до лікарні відіграли вирішальну роль у моєму одужанні».

Елль також закликає університети включити інформацію про сепсис до обов’язкової частини вступного інструктажу для студентів. На її думку, молоді люди, які вперше живуть далеко від дому, повинні знати, як розпізнати небезпечний стан і коли необхідно терміново звертатися по медичну допомогу.

«Якщо ви або хтось із ваших знайомих раптово і серйозно захворів, не бійтеся звернутися по невідкладну медичну допомогу. Краще пройти обстеження, ніж чекати, адже під час сепсису важлива кожна хвилина».

Нагадаємо, надмірна тривожність щодо свого зоров’я може бути не менш небезпечною ніж безтурботність. Якщо ви постійно шукаєте у себе хвороби, а страх не зникає навіть після хороших результатів аналізів, варто звернутись до спеціаліста.

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