Думав, що травмувався у спортзалі: студент дізнався страшний діагноз лише через роки

Студент три роки списував біль у нозі на спортзал, але це був рак / © iStock

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21-річний Сіан Дуглас протягом трьох років вважав, що біль у нозі спричинений тренуваннями у спортзалі. Згодом хлопець намацав пухлину, а про діагноз «рак» дізнався ще до розмови з лікарем — повідомлення несподівано з’явилося у застосунку NHS, коли він разом із мамою сидів у Starbucks.

Про це повідомило видання Mirror.

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Сіан навчався на факультеті інформатики Манчестерського університету та регулярно займався спортом. Біль у нозі він почав відчувати ще у 17 років, приблизно за три роки до встановлення діагнозу.

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Хлопець двічі звертався до лікарів, а коли біль посилився — пішов до поліклініки. За словами Сіана, медики припустили, що причиною могло бути пошкодження нервів, оскільки очевидного пояснення його стану не було. Сам студент також не підозрював серйозного захворювання. Через регулярні заняття у спортзалі він вирішив, що міг просто травмувати ногу під час тренувань.

Спочатку біль суттєво не впливав на повсякденне життя Сіана. Водночас уночі він часто посилювався. Хлопець описував його як стріляючий та зазначав, що через неприємні відчуття мав проблеми зі сном.

Пухлину виявив випадково

У червні 2024 року ситуація змінилася. Сіан масажував праву ногу, намагаючись полегшити біль, і намацав пухлину. До лікаря він потрапив після повернення до університету у вересні. Сіан має діабет 1-го типу та використовує інсулінову помпу. За його словами, університетський лікар спочатку припустив, що поява пухлини могла бути пов’язана з нею.

Сам студент сумнівався у такому поясненні, оскільки новоутворення розташовувалося не поруч із помпою. Крім того, він користувався пристроєм уже тривалий час і раніше подібних проблем не мав.

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Сіана направили на ультразвукове дослідження, однак чекати на нього потрібно було близько двох місяців. Тоді його мама скористалася медичною страховкою, щоб син зміг пройти обстеження приватно. УЗД підтвердило наявність пухлини. Після цього Сіана направили на подальші обстеження в системі NHS — йому зробили МРТ та біопсію.

Діагноз прийшов на телефон у Starbucks

Мати Сіана Луїза приїхала до Манчестера, щоб разом із сином піти на прийом, під час якого вони мали дізнатися результати обстежень. Приблизно за десять хвилин до зустрічі з лікарем вони перебували у Starbucks. Саме тоді на телефон Сіана надійшло сповіщення з застосунку NHS. У ньому містилася інформація про те, що в хлопця рак.

«Це був повний шок. Він миттєво викликав у мене стільки емоцій — здебільшого горе, смуток і страх. Я не міг одразу це осмислити», — згадував він.

Сіан розповів, що не очікував такого результату. До встановлення діагнозу друзі та родичі переконували його не хвилюватися.

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Коли хлопець із мамою прийшли на запланований прийом, медики, за його словами, перепросили за ситуацію. Після цього вони почали обговорювати можливі варіанти лікування.

У Сіана діагностували синовіальну саркому — рідкісний вид раку м’яких тканин.

Чотири місяці хіміотерапії

Після встановлення діагнозу Сіан повернувся додому, щоб під час лікування бути поруч із родиною. Він проходив терапію у відділенні Teenage Cancer Trust.

Протягом чотирьох місяців хлопець отримував хіміотерапію, за допомогою якої лікарі намагалися зменшити пухлину. Також йому проводили протонну променеву терапію.

Лікування суттєво змінило його повсякденне життя. До хвороби студент звик бути незалежним, однак під час терапії йому стало складно виконувати навіть звичайні справи. Зокрема, Сіану було важко ходити або достатньо довго стояти, щоб самостійно приготувати їжу.

Хіміотерапію він отримував циклами: тиждень проводив у лікарні, після чого мав два тижні перебувати вдома перед наступним курсом. Однак, за словами Сіана, після лікування у нього виникав нейтропенічний сепсис. Через це хлопцеві доводилося знову повертатися до лікарні, де він проводив ще приблизно тиждень.

Семигодинна операція та ще шість втручань

У травні 2025 року Сіану провели операцію з видалення пухлини, яка тривала сім годин. Хірургічне втручання було масштабним. За словами хлопця, медикам довелося видалити значну частину м’язів, провести маніпуляції зі стегновою кісткою та видалити частину кульшового суглоба.

На цьому лікування не завершилося. Після операції виникли численні ускладнення та інфекції. Через це Сіану знадобилося ще шість хірургічних втручань для очищення рани. Загалом після встановлення діагнозу він переніс сім операцій.

Довелося заново вчитися ходити

Після складного лікування Сіан розпочав фізіотерапію. Йому фактично довелося заново вчитися ходити. За словами хлопця, хірурги видалили два з чотирьох квадрицепсів, а ще один м’яз перемістили в інше місце. Через це під час реабілітації він мав навчитися використовувати інші м’язи для підтримки тіла та ходьби.

Цей процес тривав близько шести місяців. Загалом, за оцінкою Сіана, для відновлення йому знадобилося трохи більше року. Водночас повністю повернутися до свого життя до хвороби він уже не зможе.

Під час боротьби з раком хлопця підтримував Teenage Cancer Trust. Особливо важливою для нього стала психологічна допомога. Сіан розповідав, що боявся смерті, але не хотів обговорювати цей страх із батьками, щоб не засмучувати їх.

Коли він говорив про свої переживання друзям та родичам, ті намагалися заспокоїти його словами, що все буде добре. Натомість розмови з фахівчинею допомагали йому відкрито говорити про страхи та переживання, не приховуючи їх.

Рак поширився на легені

Нещодавно Сіан пройшов чергове обстеження. Воно показало, що рак поширився на його легені. Наразі лікарі спостерігають за його станом.

Хвороба також змусила студента перервати навчання. Діагноз йому поставили на останньому курсі університету, після того як він уже присвятив навчанню близько двох із половиною років.

Сіан зізнавався, що йому було особливо важко бачити, як його друзі та сестра завершують навчання. Хлопцеві здавалося, що через хворобу він залишився позаду.

Попри тривале лікування, сім операцій та складну реабілітацію, Сіан зрештою зміг повернутися до університету. У липні він завершив навчання. Водночас медики продовжують спостерігати за його здоров’ям.

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