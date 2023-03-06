Дуже тривожна ознака: лікарі розповіли, який симптом є передвісником близького інсульту

Часто за тиждень до інсульту виникає його перший симптом. Але пацієнти не звертають на нього уваги, а це робити варто. Читайте в матеріалі ТСН.ua про важливий симптом інсульту.

Про передвісник інсульту пише видання Express.

Який симптом інсульту з'являється заздалегідь

За інсульту пацієнту потрібна невідкладна допомога. Адже лише за негайної реакції можна зменшити шкідливий вплив на організм. Згідно з результатами останнього дослідження, за сім днів до інсульту можуть з'явитися вже перші його симптоми.

В журналі Американської академії неврології були опубліковані результати дослідження, в якому взяли участь 2416 людей. З них 549 пережили міні-інсульти до того, як стан їхнього здоров'я приблизився до критичного.

Міні-інсульт — це транзиторна ішемічна атака (TIA), за якої тимчасово порушується кровопостачання частини мозку. TIA має симптоми, які схожі на інсульт, однак такий стан триває лише кілька хвилин і не може спричинити порушення мозку. Дослідження показало, що досить тривожною ознакою транзиторної ішемічної атаки є сторожова цефалгія, яку ще називають сторожовим головним болем.

Саме він, за словами лікарів, може бути першою ознакою майбутнього інсульту. Сторожовий головний біль — інтенсивний, раптовий, постійний головний біль, який відрізняється від будь-якого іншого попереднього головного болю. Так описує цей симптом інсульту медичний директор GlowBar Джозеф Амбані.

Головні ознаки сторожового головного болю

Цей головний біль може відрізнятися за такими ознаками:

він дуже сильний і зазвичай виникає раптово;

люди, які переживали цей головний біль, описують його як найгірший в своєму житті;

він відрізняється від інших видів головного болю інтенсивністю, локалізацією, деякими іншими симптомами;

часто його супроводжують інші симптоми, зокрема, нудота, запаморочення, блювота, ригідність шиї.

Будь-який з цих симптомів, за словами Амбані, вимагає медичної допомоги. Спочатку лікар повинен провести обстеження, щоб визначити причину сторожового головного болю, а потім назначити лікування.

Що робити, щоб мінімізувати ризик інсульту

Завдяки здоровому харчуванню, веденню здорового способу житті і фізичним вправам можна мінімізувати ризик інсульту.

За рекомендаціями Служби охорони здоров'я, потрібно ввести в свій раціон дієту з низьким вмістом жиру та високим вмістом клітковини, тобто додати овочі, фрукти, цільнозернові продукти.

Слід також контролювати споживання солі. На день не можна вживати понад 6 г цієї популярної приправи. Через надмірну кількість солі підвищується кров'яний тиск, а це є фактором ризику інсульту.

Рекомендовано відмовитися від паління, вживання алкоголю. Кразе налагодити регулярне заняття фізичними вправами.

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