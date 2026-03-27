Два нічні симптоми, що заважають спати, можуть бути ознакою небезпечного захворювання

© Pexels

Реклама

Нічне безсоння може бути не просто наслідком стресу, а серйозним сигналом організму про небезпеку. Лікарі розповіли про два специфічні симптоми, які часто вказують на розвиток раку та потребують негайного обстеження.

Про це пише Daily Express.

Нічне безсоння та сильне потовиділення під час сну можуть бути тривожними сигналами організму, хоча часто вони мають значно простіші причини. Експерти наголошують, що не варто панікувати завчасно, проте ігнорувати незвичні стани теж небезпечно.

Реклама

Якщо ви помітили раптові зміни, які раніше були вам невластиві, краще одразу звернутися до лікаря. Прислухайтеся до свого тіла — вчасна перевірка допоможе виключити серйозні ризики, адже симптомів небезпечних хвороб надто багато, щоб контролювати їх самостійно.

Сильна нічна пітливість

Потіти вночі — це звичайна реакція організму на підвищення температури у кімнаті, або ж сном, поруч із близькою людиною.

Медики радять не ігнорувати сильну нічну пітливість або безпричинну лихоманку. Хоча такі симптоми часто виникають через інфекції, побічну дію ліків чи менопаузу, вони також можуть супроводжувати певні онкологічні захворювання, зокрема лімфому.

Якщо ви буквально прокидаєтеся в мокрій постелі без видимих причин, обов’язково зверніться до лікаря та пройдіть обстеження.

Реклама

Безсоння

Безсоння — це не лише труднощі із засинанням, а й переривчастий сон або занадто ранні пробудження. За статистикою, з такими розладами стикається кожен третій.

Зазвичай причини банальні: стрес, тривожність або перевтома. Проте фахівці британської організації Cancer Research UK застерігають, що хронічні проблеми зі сном можуть бути й непрямим симптомом онкологічних захворювань, тому такий стан не варто залишати без уваги лікарів.

Безсоння може бути наслідком інших симптомів раку, таких як біль або нудота, Також цей стан може бути одним із побічних ефектів лікування.

Водночас у Cancer Research UK назвали найбільш відомі симптоми раку:

Реклама

постійна втома;

незрозуміла кровотеча або поява синців;

незрозумілий біль або ломота у тілі;

стрімка втрата ваги;

незвичайна грудка або набряк, що з’явився на вашому тілі.

«Ось чому важливо знати, що для вас є нормальним, і звернутися до лікаря, якщо ви помітили будь-які незвичайні зміни або симтом, що не зникає. Це може допомогти діагностувати рак на ранній стадії, коли лікування має більше шансів на успіх», — наголошують фахівці.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.