Нове дослідження американських науковців виявило: два звичних фрукти — авокадо та манго — здатні помітно покращити стан судин і знизити артеріальний тиск навіть без зміни решти раціону чи способу життя.

Про це повідомило видання earth.com.

Як проводили дослідження

Вчені з Іллінойського технологічного інституту під керівництвом професорки Брітт Бертон-Фрімен розділили дорослих із переддіабетом на дві групи. Перша щодня протягом восьми тижнів додавала до звичного меню одне середнє авокадо сорту Хасс і чашку свіжого манго. Друга споживала еквівалентну кількість калорій, але з вуглеводних продуктів. Важливо, що учасники не змінювали фізичну активність і не намагалися схуднути.

Що показали результати

Після восьми тижнів група, що вживала фрукти, продемонструвала кращі показники одразу за кількома параметрами серцево-судинного здоров’я.

Особливо показовими виявилися дані щодо функції судин. Так звана потокозалежна дилатація (FMD) — здатність артерій розширюватися у відповідь на посилений кровотік — зросла в групі авокадо-манго до 6,7%, тоді як у контрольній групі цей показник, навпаки, знизився до 4,6%.

Суттєва різниця зафіксована і в показниках діастолічного тиску, насамперед у чоловіків. У тих, хто вживав фрукти, центральний артеріальний тиск знизився приблизно на 1,9 мм рт. ст., тоді як у контрольній групі він зріс у середньому на 5 мм рт. ст.

Чому саме ці два фрукти

Авокадо та манго — несхожі за смаком і текстурою, проте поживно доповнюють одне одного.

Авокадо є джерелом мононенасичених жирів, які підтримують здоровий рівень холестерину, а також клітковини, калію та вітамінів E, C, K і групи B. Антиоксиданти лютеїн і зеаксантин додатково захищають здоров’я очей.

Манго, своєю чергою, багате на вітаміни C і A, поліфеноли та бета-каротин, а також на калій і фолат — речовини, що підтримують роботу серця та судин.

Крім того, у групі, що споживала ці фрукти, зафіксували зростання споживання клітковини, вітаміну С і корисних жирів, а також покращення окремих показників функції нирок.

Що це означає

Головна дослідниця, професорка Іллінойського технологічного інституту Брітт Бертон-Фрімен зазначила, що результати підтверджують ефективність підходу, орієнтованого на харчування, у зниженні ризику серцево-судинних захворювань, особливо серед людей із переддіабетом.

Водночас у дослідженні не виявили змін у рівнях холестерину, глюкози чи запалення, тож ідеться не про універсальне рішення. Однак, як підкреслюють автори, навіть невеликі зміни в раціоні можуть позитивно впливати на окремі показники здоров’я без жорстких обмежень.

Зазначимо, що серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності у світі, і для людей із переддіабетом цей ризик є вищим.

