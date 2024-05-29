Два прості кроки до швидкого схуднення: як за тиждень скинути 5 зайвих кілограмів

Щоб схуднути за кілька днів, досить двох цілеспрямованих дій, які призведуть до вражаючого результату.
Якщо ви не встигли підготуватися до пляжного сезону, не біда, ще є час швидко позбутися зайвих кілограмів, які заважають одягнути улюблені речі. Так, втрата п’яти кілограмів за тиждень – ціль дуже амбітна, проте цілком реальна. Розповідаємо, як швидко схуднути без тренувань, не дотримуючись жорстких виснажливих дієт.
Як за тиждень скинути 5 кілограм: два кроки до швидкого схуднення
Ці прості кроки, які рекомендують лікарі-дієтологи, допоможуть швидко скинути зайву вагу і тримати фігуру стрункою.
- Крок №1. Під час кожного прийому їжі треба довго й повільно жувати, це приблизно 40-50 рухів на одну порцію, яку ви поклали до рота. Необхідно жувати доти, доки їжа не перетвориться на рідку суміш і тільки потім її варто ковтати. Лише одна така вправа упродовж 7-10 днів допоможе знизити вагу, навіть якщо ви більше нічого не робитимете.
- Крок №2. Треба виключити всі швидкі вуглеводи з вечірнього прийому їжі. А ще краще вже після 16:00 не їсти солодкого, випічки, хліба й солоної їжі. Дозволяється вживати овочі, бобові, цільнозернові каші, білкові продукти – рибу, курку та індичку. Можна додати трохи жирів тваринного та рослинного походження.
Як швидко схуднути без дієт і спорту: 7 простих правил
Якщо необхідно скинути зайві кілограми за кілька днів, але немає бажання чи можливості ходити до тренажерної зали й сидіти на дієтах, тоді допоможуть ці прості поради. Що треба робити?
- Намагайтеся пити якнайбільше води, особливо важливо випивати склянку перед кожним прийомом їжі.
- Додайте у свій щоденний раціон якомога більше зелених листкових овочів, їжте салати, заправлені оливковою олією.
- Пережовуйте їжу не поспішаючи, тоді процеси травлення будуть значно швидшими.
- Не слід зловживати перекусами, дозволяється лише 1-2 на день, тоді вони не шкодитимуть вашій фігурі.
- Потрібен якісний сон, тому добре висипайтеся. Якщо порушується нічний відпочинок, може сповільнитися метаболізм, що призводить до проблем із зайвою вагою.
- Дослідження науковців підтверджують, що прохолода впливає на зниження ваги. Тому по можливості знижуйте температуру в житловому приміщенні.
- Контролюйте свою вагу, щоб тримати руку на пульсі. Це може бути вузький одяг, контрольні зважування тощо. Так ви зможете зорієнтуватися, коли вже час зайнятися своєю фігурою.
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