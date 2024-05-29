Два прості кроки до швидкого схуднення: як за тиждень скинути 5 зайвих кілограмів

Щоб схуднути за кілька днів, досить двох цілеспрямованих дій, які призведуть до вражаючого результату.

Якщо ви не встигли підготуватися до пляжного сезону, не біда, ще є час швидко позбутися зайвих кілограмів, які заважають одягнути улюблені речі. Так, втрата п’яти кілограмів за тиждень – ціль дуже амбітна, проте цілком реальна. Розповідаємо, як швидко схуднути без тренувань, не дотримуючись жорстких виснажливих дієт.

Як за тиждень скинути 5 кілограм: два кроки до швидкого схуднення

Ці прості кроки, які рекомендують лікарі-дієтологи, допоможуть швидко скинути зайву вагу і тримати фігуру стрункою.

Крок №1. Під час кожного прийому їжі треба довго й повільно жувати, це приблизно 40-50 рухів на одну порцію, яку ви поклали до рота. Необхідно жувати доти, доки їжа не перетвориться на рідку суміш і тільки потім її варто ковтати. Лише одна така вправа упродовж 7-10 днів допоможе знизити вагу, навіть якщо ви більше нічого не робитимете.

Під час кожного прийому їжі треба довго й повільно жувати, це приблизно 40-50 рухів на одну порцію, яку ви поклали до рота. Необхідно жувати доти, доки їжа не перетвориться на рідку суміш і тільки потім її варто ковтати. Лише одна така вправа упродовж 7-10 днів допоможе знизити вагу, навіть якщо ви більше нічого не робитимете. Крок №2. Треба виключити всі швидкі вуглеводи з вечірнього прийому їжі. А ще краще вже після 16:00 не їсти солодкого, випічки, хліба й солоної їжі. Дозволяється вживати овочі, бобові, цільнозернові каші, білкові продукти – рибу, курку та індичку. Можна додати трохи жирів тваринного та рослинного походження.

Як швидко схуднути без дієт і спорту: 7 простих правил

Якщо необхідно скинути зайві кілограми за кілька днів, але немає бажання чи можливості ходити до тренажерної зали й сидіти на дієтах, тоді допоможуть ці прості поради. Що треба робити?

Намагайтеся пити якнайбільше води, особливо важливо випивати склянку перед кожним прийомом їжі. Додайте у свій щоденний раціон якомога більше зелених листкових овочів, їжте салати, заправлені оливковою олією. Пережовуйте їжу не поспішаючи, тоді процеси травлення будуть значно швидшими. Не слід зловживати перекусами, дозволяється лише 1-2 на день, тоді вони не шкодитимуть вашій фігурі. Потрібен якісний сон, тому добре висипайтеся. Якщо порушується нічний відпочинок, може сповільнитися метаболізм, що призводить до проблем із зайвою вагою. Дослідження науковців підтверджують, що прохолода впливає на зниження ваги. Тому по можливості знижуйте температуру в житловому приміщенні. Контролюйте свою вагу, щоб тримати руку на пульсі. Це може бути вузький одяг, контрольні зважування тощо. Так ви зможете зорієнтуватися, коли вже час зайнятися своєю фігурою.

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