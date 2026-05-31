Два роки приймав "супер-оземпік": чоловік показав результат схуднення на 37 кг (фото)

Американець поділився в соцмережах результатами схуднення після двох років використання препарату ретатрутид, який часто називають «супер-Ozempic». За його словами, за цей час він скинув близько 37 кілограмів.

Чоловік опублікував фотографії до та після проходження курсу. Якщо раніше його вага становила близько 122 кг, то нині вона зменшилася до 91 кг.

«Йдеться не про зовнішність, а про здоров’я та довше життя. Я просто радий, що маю шанс побачити, як дорослішають мої діти», — написав він.

Як відомо, ретатрутид є експериментальним препаратом компанії Eli Lilly, який належить до класу ліків GLP-1. На відміну від популярних препаратів на кшталт Ozempic та Mounjaro, він впливає одразу на три гормональні механізми, що беруть участь у регуляції апетиту та обміну речовин.

Наразі ретатрутид перебуває на третій фазі клінічних випробувань і ще не отримав широкого схвалення для використання. Попередні дослідження показують значний потенціал препарату для боротьби з ожирінням, однак остаточні висновки щодо його ефективності та безпеки мають бути підтверджені після завершення випробувань.

Раніше йшлося про те, що препарати для схуднення на основі GLP-1, зокрема Ozempic, можуть впливати не лише на апетит, а й на роботу мозку, емоції, мотивацію тощо. Деякі користувачі повідомляють про зменшення «харчового шуму», але також про емоційну відстороненість, зниження інтересу до хобі чи сексуального потягу. Вчені поки не мають остаточної відповіді, чи змінюють ці препарати особистість, однак дослідження підтверджують їхній вплив на нейронні зв'язки та поведінкові реакції. Наразі фахівці наголошують, що історія GLP-1 давно вийшла за межі боротьби із зайвою вагою і потребує подальшого вивчення.

