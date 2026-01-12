ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Дві емоції, які тихо крадуть до 20 років вашого життя — і майже кожен відчував їх хоча б раз

Сучасна наука підтверджує давно відому істину: наші емоції безпосередньо впливають на фізичне здоров’я.

Тетяна Мележик
Які емоції впливають на тривалість життя

Які емоції впливають на тривалість життя / © pexels.com

За даними нового дослідження, опублікованого у вересневому випуску журналу The Lancet Regional Health — Europe (2025 рік), існують дві емоції, які буквально крадуть роки життя.

Це хронічна депресія і постійна тривожність. Якщо вони постійно присутні в повсякденному житті, ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань різко зростає, а загальна тривалість життя значно скорочується.

Що погіршує ситуацію

Депресія та безперервна тривога запускають в організмі біологічно шкідливі процеси: підвищується рівень запалення, активізується гормон стресу кортизол. Це створює додаткове навантаження на серце й судини, роблячи їх вразливішими до хвороб.

Дослідники встановили, що постійне відчуття тривоги та смутку підвищує ризик інфаркту та інсульту на 41%, а загальний рівень смертності зростає приблизно вдвічі в порівнянні з людьми, які не відчувають такого емоційного тягаря.

На думку авторів дослідження, негативний емоційний стан настільки глибоко впливає на фізіологію, що навіть здоровий спосіб життя і правильне харчування не здатні компенсувати шкоду, завдану тривалою депресією чи постійним страхом.

Як захистити себе від руйнівних емоцій

Щоб зберегти здоров’я та уникнути серйозних ускладнень, експерти радять:

  1. Регулярно проходити обстеження — контролювати стан ендокринної системи та мікробіому кишківника.

  2. Ділитися переживаннями — вести щоденник або обговорювати страхи з фахівцями.

  3. Рухатися щодня — біг, плавання, йога знижують рівень кортизолу та покращують настрій.

  4. Організувати простір для позитиву — робоче місце й дім повинні стимулювати позитивні емоції та мінімізувати подразники.

  5. Практикувати релаксацію та усвідомленість — дихальні вправи, медитація і техніки mindfulness допомагають знизити стрес.

  6. Правильне харчування — раціон, багатий на омега‑3, магній і вітаміни групи B, підтримує психічне та фізичне здоров’я.

Дотримуючись цих правил, можна зміцнити здоров’я, менше страждати від постійного стресу та жити довше, залишаючись активною і енергійною людиною.

Дата публікації
