Дві хвилини на порятунок від стресу: кардіологиня розповіла, як зупинити щоденне виснаження

Подолання стресу

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Українці живуть в умовах хронічного стресу через війну, однак психологічне напруження посилюють і звичайні щоденні обставини: надмірне робоче навантаження, проблеми у сімейних стосунках, постійні повідомлення, брак відпочинку та перевтома. Тривалий стрес може позначатися на сні, концентрації, настрої та фізичному самопочутті.

Про це пише у виданні ZN.ua лікарка-кардіологиня, медична консультантка Heartbeat Mobile Labs (Швейцарія) Олександра Телегузова.

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Коли звичайні справи перетворюються на джерело стресу

За словами фахівчині, стресова реакція сама собою не є шкідливою. Це природний механізм, який допомагає організму мобілізуватися перед викликами: підвищує пильність, прискорює серцебиття та забезпечує додаткову енергію для дій.

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Проблеми виникають тоді, коли напруження стає надто інтенсивним або тривалим, а людина не має достатньо часу для відновлення. У такому стані організм постійно реагує на нові подразники, навіть якщо безпосередньої загрози немає.

Серед ознак накопичення стресу кардіологиня називає порушення сну, труднощі з концентрацією, зміни апетиту й настрою, м’язове напруження, головний біль та дратівливість. Людина може помічати, що постійно стискає щелепи, не може зосередитися на робочих листах або стає нетерплячою у спілкуванні з близькими.

Як розпізнати причини напруження та допомогти собі

Телегузова радить протягом трьох робочих днів вести короткі нотатки про моменти, коли виникає особливе напруження. Варто фіксувати, що саме йому передувало та як реагувало тіло. Це допоможе виявити повторювані ситуації, які провокують стрес: надмірну кількість зустрічей, постійні переривання роботи або невизначеність із завданнями.

Коли з’являються знайомі ознаки напруження, фахівчиня рекомендує зробити коротку паузу. Зокрема, можна протягом двох хвилин повільно подихати, зручно сісти, поставити стопи на підлогу та розслабити плечі. Один із можливих ритмів — чотири секунди на вдих і шість на видих, якщо це комфортно.

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Також корисно ненадовго змінити обстановку: відійти від комп’ютера, підійти до вікна або вийти на коротку прогулянку. Ще одна порада — визначити, яке завдання справді потребує уваги просто зараз, і зосередитися на одній посильній дії, замість того щоб намагатися одночасно розв’язати всі проблеми.

Чому важливо змінювати не лише власні звички

Кардіологиня наголошує, що стрес не можна розглядати окремо від умов, у яких живе та працює людина. Надмірне навантаження, нечіткі вимоги, непередбачуваний графік, недостатня підтримка та відсутність можливості впливати на робочі рішення також посилюють психологічне напруження.

Тому індивідуальні способи відновлення не завжди достатні. Якщо обсяг роботи систематично перевищує реальні можливості, варто обговорити з керівництвом пріоритетність завдань і терміни їх виконання. Якщо робочі зустрічі не залишають часу на основні обов’язки, можна запропонувати виділяти окремі періоди для зосередженої роботи.

Телегузова також радить установлювати розумні межі робочої комунікації, зокрема не відповідати на нетермінові повідомлення під час сімейної вечері або безпосередньо перед сном, якщо це дозволяють робочі обов’язки.

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Фахівчиня звертає увагу, що звичайна втома після напруженого тижня не обов’язково свідчить про професійне вигоряння. Однак постійне виснаження, відсторонення від роботи та відчуття зниження власної ефективності можуть бути його ознаками. Якщо такий стан триває, заважає повсякденному життю або поширюється на стосунки поза роботою, варто звернутися по професійну допомогу.

Окремо кардіологиня застерігає від звички автоматично списувати всі фізичні симптоми на стрес. Серцебиття, сильна втома, задишка та дискомфорт у грудях можуть мати й інші медичні причини. Новий або інтенсивний біль у грудях, особливо разом із задишкою чи непритомністю, потребує невідкладної медичної допомоги.

Серед простих способів підтримувати відновлення Телегузова називає повноцінні перерви, прогулянки, достатній сон, спілкування з близькими та час без робочих повідомлень. Водночас вона наголошує: керування стресом — це не спроба навчитися витримувати дедалі більше навантаження, а здатність вчасно помічати його вплив і змінювати обставини, які постійно виснажують.

Нагадаємо, найважчим і найвиснажливішим періодом життя можуть бути не підліткові роки чи бурхлива молодість, як вважалося раніше, а десятиліття після 40 років. Саме в цей час людина часто стикається з поєднанням вікових змін організму, підвищеного навантаження на роботі та сімейних обов’язків.

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