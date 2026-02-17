Здоров’я серця / © Credits

Реклама

Нові дані дослідження свідчать: приглушене світло ввечері та відмова від їжі за три години до сну допомагають стабілізувати артеріальний тиск, серцевий ритм і рівень цукру в крові в людей із підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб.

Про це повідомило видання The Independent.

Упродовж 7,5 тижня дослідники спостерігали за 39 дорослими з надмірною вагою. Частина учасників припиняла їсти щонайменше за три години до сну та дотримувалася нічного голодування тривалістю 13–16 годин. Інші зберігали звичний режим із перервою в їжі 11–13 годин. Обидві групи також приглушували світло за три години до сну, адже раніше було доведено, що це допомагає краще синхронізувати циркадні ритми з природним чергуванням світла і темряви.

Реклама

Учені не змінювали раціон чи калорійність — акцент був саме на часі прийому їжі. Виявилося, що в тих, хто завершував вечерю раніше, нічний артеріальний тиск і частота серцевих скорочень знижувалися до більш здорових показників. Крім того, після введення глюкози підшлункова залоза реагувала ефективніше: покращувалося вивільнення інсуліну, а рівень цукру в крові був стабільнішим.

Дослідники наголошують: внутрішній біологічний годинник, або циркадний ритм, відіграє ключову роль у регуляції метаболізму. Його порушення пов’язують із підвищеним ризиком хронічних захворювань — зокрема діабету 2 типу, неалкогольної жирової хвороби печінки та серцево-судинних патологій.

За словами авторки роботи Даніели Грімальді, важливо не лише те, що і скільки людина їсть, а й коли вона це робить відносно часу сну. Науковці вважають, що більш ранній завершальний прийом їжі та нічне голодування, синхронізоване зі сном, можуть стати реалістичною стратегією для людей із підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Раніше ми повідомляли, як швидко знизити тиск в домашніх умовах без ліків. Ці прості й безпечні прийоми допоможуть знизити високий тиск упродовж кількох хвилин, використовуючи лише дихання, тепло та релаксацію.