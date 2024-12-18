Двоє чоловіків вирощували канабіс на фекаліях кажанів і померли: що сталося

Двоє чоловіків, які використовували кажанячий послід для вирощування канабісу, померли внаслідок рідкісної грибкової інфекції легень, спричиненої їхнім добривом.

Про це пише Daily Star.

Пара з Нью-Йорка, яка вирощувала власні рослини для особистого використання, захворіла на гістоплазмоз після того, як вдихнула спори шкідливого грибка з рослинним добривом, інакше відомим як гуано. Один із чоловіків, якому було 59 років, придбав гуано в Інтернеті, щоб використовувати його як добриво для свого наркотичного садівництва. Інший, 64-річний чоловік, мав намір використовувати гуано зі свого горища для підживлення рослин канабісу, яке він знайшов після значної проблеми з кажанами.

У чоловіків розвинулася ціла низка симптомів внаслідок інфекцій, зокрема лихоманка, хронічний кашель, значна втрата ваги, зараження крові та дихальна недостатність. Згідно зі звітом, опублікованим у журналі Open Forum Infectious Diseases, обидва чоловіки померли, попри те, що їх госпіталізували і лікували протигрибковими препаратами.

Лікарі, які надавали їм допомогу, заявили, що ці смерті мають стати застереженням про ризики використання кажанячого гуано як добрива, особливо для тих, хто вирощує коноплю.

"З огляду на нещодавню легалізацію та очікуване збільшення домашнього вирощування канабісу, а також популяризацію кажанячого гуано для цієї мети, важливо підвищити обізнаність громадськості про потенційний ризик використання кажанячого гуано як добрива", - пишуть автори звіту.

Автори додали, що знайшли численні статті, в яких кажаняче гуано називають "природним суперфудом" для рослин канабісу через його високу концентрацію азоту і фосфору.

Ці нещодавні смертельні випадки також "підкреслюють необхідність захисних заходів, таких як носіння масок при роботі з ним", додали автори.

Гістоплазмоз – це різновид пневмонії, що виникає при вдиханні спор грибка H. capsulatum, який присутній у ґрунті та посліді птахів і кажанів. Потрапляючи в легені, ці спори перетворюються на дріжджі і можуть переміщатися в інші частини тіла через кров. Захворювання, однак, не поширюється між людьми або від людей до домашніх тварин.

Лише близько 1% людей, які контактують з H. capsulatum, виявляють симптоми. Якщо симптоми все ж з'являються, вони, як правило, виникають у період від трьох до 17 днів після контакту і можуть містити лихоманку, озноб, біль у м'язах та дискомфорт у грудях.

Особи, які мають в анамнезі захворювання легень або ослаблену імунну систему, мають вищий ризик розвитку серйозних випадків гістоплазмозу.

Кажуть, що на момент зараження гістоплазмозом обидва чоловіка вже мали інші захворювання, що могло погіршити перебіг інфекції.

Нагадаємо, чоловік випадково використав листя найотруйнішої рослини у світі як туалетний папір і застрелився. Гімпійський чагарник має крихітні голки, схожі на волосинки, повні токсинів.

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