Дивні плями на ногах 4-річної дівчинки виявили небезпечну хворобу: її врятувала 2-річна сестра

Апластична анемія у дитини: першою ознакою стали плями на ногах / © Pixabay

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На ногах чотирирічної Емми Мелін зі штату Юта, США, з’явилися незрозумілі синці та плями, схожі на висип. Звичайний візит до педіатра зрештою обернувся для родини боротьбою з рідкісним і небезпечним захворюванням, а шанс на одужання дівчинці дала її дворічна сестра.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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До грудня 2025 року родина Мелін із п’ятьма дітьми жила звичним життям. Однак за кілька днів до Різдва батьки звернули увагу на зміни на ногах Емми: на шкірі з’явилися плями, які нагадували висип, а також синці, походження яких вони не могли пояснити.

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Мати дівчинки Аманда відвела її до педіатра. Після отримання результатів аналізів дитину одразу направили до лікарні, де розпочали додаткові обстеження.

Що виявили лікарі

Спершу йшлося, зокрема, про можливість лейкемії. Утім, подальша діагностика показала, що причина симптомів була іншою: в Емми виявили недостатність кісткового мозку і тяжку апластичну анемію.

За цього стану кістковий мозок не здатний виробляти достатньо клітин крові. Йдеться про еритроцити, які переносять кисень, лейкоцити, що допомагають організму протистояти інфекціям, і тромбоцити, необхідні для нормального згортання крові.

Саме зменшення кількості тромбоцитів могло пояснювати синці та плями на ногах Емми. Нестача інших клітин крові також становила небезпеку: організму дівчинки було значно складніше боротися навіть зі звичайними інфекціями.

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Після встановлення діагнозу життя родини фактично зосередилося навколо лікарні. Емма провела там близько двох місяців, а її мати майже постійно залишалася поруч, оскільки донька боялася бути сама.

Шанс на одужання дала молодша сестра

Лікарі дійшли висновку, що Еммі потрібна трансплантація кісткового мозку. Потенційних донорів почали шукати серед членів родини — і найкращою відповідністю виявилася дворічна Люсі.

Перед донорством молодша сестра пройшла необхідні обстеження та аналізи. Як розповідала Аманда, маленька Люсі повторювала, що буде сміливою заради Емми.

Трансплантацію провели 17 лютого 2026 року. Перед процедурою Емма пройшла хіміотерапію. Особливо важко дівчинка сприйняла новину про те, що через лікування втратить волосся. Мати заспокоювала її, що воно відросте, а до того його можна буде пофарбувати в рожевий колір.

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Для Люсі донорство не потребувало тривалої госпіталізації — додому вона повернулася того самого дня. Еммі ж знадобилося ще кілька тижнів у лікарні.

Найнебезпечніший період минув

11 березня Емма нарешті повернулася додому. Водночас через ослаблену імунну систему їй доводилося уникати можливих джерел інфекцій, носити маску в громадських місцях та регулярно приїжджати на огляди. Особливе значення мали перші 100 днів після трансплантації. Цей період минув без ускладнень, а процедуру визнали успішною.

Наприкінці травня Емма повернулася до дитячої лікарні в Солт-Лейк-Сіті вже не через погіршення здоров’я. Там вона відсвяткувала своє п’ятиріччя та завершення найважливішого етапу після трансплантації. Працівники лікарні організували для дівчинки свято, а вона символічно подзвонила у дзвін.

Згодом з’явився ще один важливий для родини знак повернення до звичайного дитинства — Емма змогла піти до кінотеатру.

Після пережитого змінилися і стосунки сестер. За словами матері, Емма стала краще розуміти, що саме Люсі допомогла їй одужати, і між дівчатками виник особливо близький зв’язок.

На момент публікації матеріалу в People Емма продовжувала перебувати під наглядом медиків, а її імунна система ще не відновилася повністю. Однак найважчий етап лікування дівчинка вже пройшла, а трансплантація кісткового мозку від дворічної сестри виявилася успішною.

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