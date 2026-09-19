Дивний побічний ефект препаратів для схуднення: що відбувається з вухами

Лікарі виявили моторошний наслідок препаратів для схуднення / © Фото з відкритих джерел

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Препарати для схуднення GLP-1, серед яких Ozempic, Mounjaro та Zepbound, пов’язують із рідкісним станом, за якого людина починає надто голосно чути власний голос, дихання, серцебиття або інші звуки всередині тіла. Одним із можливих пояснень є швидка втрата жирової тканини навколо євстахієвої труби, через що вона може перестати нормально закриватися.

Про це пише EgészségKalauz.

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Чому після схуднення змінюється слух

Євстахієва труба з’єднує середнє вухо із задньою частиною носоглотки. У нормі вона переважно закрита і відкривається на короткий час під час ковтання або позіхання, допомагаючи вирівнювати тиск по обидва боки барабанної перетинки.

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Навколо цієї структури є, зокрема, жирова тканина, яка виконує роль своєрідної механічної опори. Під час дуже швидкого схуднення її кількість може зменшитися, і євстахієва труба може залишатися відкритою.

Такий стан називають патулозною дисфункцією євстахієвої труби, або pETD. Тоді звуки, які зазвичай майже не сприймаються, починають передаватися до вуха значно сильніше: людина може чути власне дихання, голос, серцебиття, а в окремих випадках навіть рух очних яблук.

Як це відчувається

Один із описаних випадків стався з 46-річною жінкою, яка втратила понад 27 кілограмів під час лікування препаратом із діючою речовиною тирзепатид. Під час виступу на похороні матері вона раптом почала чути власний голос так гучно, ніби він лунав зсередини голови.

Таке явище називають автофонією. Людина може відчувати, ніби опинилася в тунелі, де надмірно гучними стають власне мовлення, дихання чи інші внутрішні звуки.

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Водночас подібні симптоми не означають автоматично, що причиною є саме препарат для схуднення. У матеріалі наголошується, що зв’язок із GLP-1-терапією може бути опосередкованим — через значне та швидке зниження ваги.

Чому це складно розпізнати

Патулозна євстахієва труба може проявлятися не лише незвичним сприйняттям власного голосу. Серед симптомів також описують відчуття закладеності, шум у вухах, запаморочення та інші неприємні слухові відчуття.

Проблема полягає в тому, що такий стан нерідко плутають з іншими порушеннями роботи вуха. Через це людина може довго не отримувати правильного пояснення своїх симптомів.

Для лікаря важливо знати не лише про слухові зміни, а й про те, коли вони з’явилися та наскільки швидко змінювалася вага. Під час обстеження можуть перевірити слух, стан слухового проходу і барабанної перетинки, а також за потреби провести тимпанометрію чи інші дослідження.

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Чи потрібно припиняти препарати GLP-1

Ні, самостійно скасовувати або змінювати дозування препарату через такі симптоми не рекомендується. У джерелі наголошується, що в деяких випадках для полегшення стану можуть застосовувати консервативні методи, а рішення щодо зміни терапії має ухвалювати лікар.

Серед можливих підходів описують достатнє споживання рідини, перегляд темпів схуднення та інші методи залежно від ситуації. У складніших випадках можуть застосовувати спеціальні процедури для барабанної перетинки або втручання в зоні євстахієвої труби.

В одному з описаних випадків після стабілізації ваги та застосування спеціального пластиру на барабанній перетинці симптоми зменшилися приблизно на 90%. Але це окремий випадок, тому очікувати такого ж результату від стабілізації ваги в кожної людини не можна.

Не кожен незвичний звук пов’язаний із цим станом

Важливо не пояснювати будь-які зміни слуху лише прийманням препаратів для схуднення. Звук власного голосу або дихання може змінюватися і через інші проблеми із середнім чи внутрішнім вухом, шумове навантаження, сірку у слуховому проході та низку інших причин.

Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо симптоми швидко з’явилися, посилюються, супроводжуються помітною зміною слуху, сильним запамороченням або іншими неврологічними проявами. При раптовій втраті слуху потрібна невідкладна медична оцінка.

Головне, на що звертають увагу дослідники та лікарі, — не стільки сам факт приймання GLP-1-препарату, скільки швидкість і масштаб втрати ваги. Наразі немає підстав вважати, що такі препарати безпосередньо ушкоджують вухо, а незвичні слухові симптоми потребують індивідуального обстеження.

Нагадаємо, коли людина хоче зменшити калорійність раціону, першою думкою часто стає скорочення порцій. Але маленька тарілка — не єдиний варіант. Можна залишити порцію досить великою, якщо змінити співвідношення продуктів у ній — так працює об’ємне харчування.

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