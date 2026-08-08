Дзвін, пульсація або шум у вухах: коли не варто зволікати з візитом до лікаря

Шум у вухах може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям

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Майже кожна людина хоча б раз у житті відчувала дратівливий дзвін або гудіння у вухах, з яким згодом просто навчилася жити. Однак існують ситуації, коли такий внутрішній шум є не наслідком звичайної перевтоми, а тривожним сигналом організму про розвиток прихованого небезпечного захворювання.

Про це пише медичне видання EgészségKalauz.

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Приховані причини неприємного симптому

Механізми виникнення тинітусу є надзвичайно складними, але найчастіше він з’являється через тривале перевантаження слухової системи гучними звуками або повторювані вушні інфекції. Водночас спровокувати проблему можуть старі травми голови та шиї, які здатні пошкодити тонкі структури внутрішнього вуха чи нервові шляхи навіть через кілька тижнів після інциденту.

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Значно серйознішою причиною виступають пухлинні утворення, зокрема акустична неврома, яка під час свого росту тисне на стовбур головного мозку і може призвести до небезпечного для життя стану. Якщо ж пацієнт чує не монотонний дзвін, а ритмічну пульсацію в такт серцебиттю, це свідчить про судинні захворювання, нелікований високий тиск або атеросклероз.

Крім того, на кровообіг та нервове забезпечення внутрішнього вуха негативно впливають різноманітні системні порушення в організмі. До найпоширеніших провокаторів належать цукровий діабет, анемія, хронічні мігрені, проблеми зі щитоподібною залозою та різні аутоімунні захворювання.

Коли необхідна термінова медична допомога

Фахівці наполегливо рекомендують звертатися до лікаря, якщо шум у вухах не минає понад тиждень, заважає нормально спати або суттєво знижує щоденну працездатність. Негайна госпіталізація потрібна у випадках, коли симптом супроводжується раптовою односторонньою втратою слуху, сильним запамороченням, слабкістю м’язів обличчя чи порушенням зору.

Під час огляду лікар насамперед виключає найбільш прості причини проблеми, такі як наявність сірчаної пробки чи дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба. Якщо ж видимих фізичних відхилень не виявлено, пацієнту призначають детальне аудіологічне обстеження, а в складніших ситуаціях направляють на магнітно-резонансну томографію.

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Методи лікування та профілактика

Ефективне подолання тинітусу завжди базується на правильній терапії основного захворювання, яке його спровокувало. Якщо шум викликаний гіпертонією або зниженням слуху, то підбір правильних медикаментів чи якісного слухового апарату зазвичай повністю усуває цей неприємний звуковий фон.

У ситуаціях, коли прямої органічної причини знайти не вдається, медики застосовують когнітивно-поведінкову терапію, яка вчить мозок ігнорувати та відфільтровувати настирливі шуми. Чудові результати також демонструють сучасні пристрої звукової терапії та генератори білого шуму, які маскують внутрішнє гудіння і допомагають пацієнтам спокійно спати.

Варто пам’ятати, що деякі поширені ліки, зокрема окремі антибіотики та знеболювальні, мають ототоксичний ефект і можуть самі провокувати шум у вухах. Тому фахівці забороняють різко кидати прийом препаратів, але радять проконсультуватися з лікарем щодо пошуку безпечніших альтернатив, якщо симптоми з’явилися після початку лікування.

Для довготривалого збереження здоров’я експерти радять дотримуватися правила безпечного використання навушників, слухаючи музику не довше години на шістдесяти відсотках максимальної гучності. Правильне харчування, повноцінний сон та уникнення постійних стресів також значно знижують ризик загострення проблеми і допомагають зберегти нервову систему.

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Нагадаємо, вуха розповідають про ваше здоров’я більше, ніж ви думаєте. Раптове погіршення слуху або біль у вухах можуть виявитися не просто тимчасовим дискомфортом, а першими тривожними сигналами про серйозні збої в роботі всього організму.

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