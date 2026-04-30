Ефект «Оземпіка»: чи справді препарат для схуднення збільшує пеніс

Правда про «оземпіковий пеніс»: експертка про вплив препаратів для схуднення на інтимне життя

Експерт із сексуального здоров’я доктор Рена Малік розкрила правду про вірусні чутки, що у чоловіків, які приймали «Оземпік», збільшується довжина пеніса.

Про це передає LADbible.

Одним із повідомлених побічних ефектів прийому препарату Оземпік, є відчуття більшої чоловічої «гідності».

«Скажу вам, що це правда: коли чоловік худне, пеніс сильно збільшується», — розповіла одна з коментаторок, чий чоловік вживав «Оземпік».

Доктор Малік спростувала ці чутки, розповівши, що сприйняті зміни довжини зумовлені зменшенням розміру «жирової подушки», яка розташована безпосередньо над пахом.

«Тепер ви можете бачити більше свого пеніс. Насправді це не те, що ваш пеніс стає довшим. Це те, що цей жир зменшується, тому тепер ви бачите більше свого пеніса», — пояснила вона.

Коротше кажучи, пеніс насправді не стає довшим, просто так видається візуально.

Рена Малік також обговорила вплив, який вживання препаратів для схуднення може мати на ваше сексуальне життя в цілому, розкриваючи як позитивні, так і потенційні негативні сторони.

«Отже, перевагами є покращення стану здоров’я при захворюваннях обміну речовин, діабеті, серцевих захворюваннях [та] загальному стані здоров’я», — почала лікарка. «Це означатиме, що ваші кровоносні судини будуть здоровішими і ви зможете мати сильнішу сексуальну функцію та збудження».

Однак доктор Малік пояснив, що зміни в комплексі винагороди мозку можуть мати ненавмисний вплив на ваше сексуальне життя.

«Оскільки це працює за тими ж самими механізмами, існує теоретична [теорія], що це також може зменшити бажання сексу», — пояснила вона. «Люди можуть навіть не усвідомлювати, що їхнє сексуальне бажання змінюється».

Однак доктор Малік швидко попередила, що це дослідження все ще перебувають на початкових стадіях. Також у поточних клінічних випробуваннях не було встановлено прямого зв’язку між препаратом і сексуальним здоров’ям, проте з часом це може змінитися.

«Якщо ви відчуваєте, що у вас менше бажання до сексу, поговоріть зі своїм лікарем, бо, можливо, ваша доза занадто висока, і її потрібно трохи зменшити», — додала експертка.

Нагадаємо, що у популярного препарату для схуднення виявили небезпечний побічний ефект — кілька людей, які приймали «Оземпік» та інші препарати GLP-1, повідомили про втрату статевого потягу.

