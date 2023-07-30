Експерт попереджає: перевірте свої простирадла і подушки вранці на наявність симптомів раку

Як зазначають лікарі, ця ознака найчастіше зустрічається у пацієнтів з раком кісток. Сипмтоми говорять самі за себе.

Як і з будь-якою іншою серйозною хворобою, чим раніше пацієнт помітить симптоми раку, тим швидше він зможе почати лікування. Однак деякі симптоми часто приймають за ознаки інших проблем зі здоров'ям. Одним із таких симптомів, вважають експерти у матеріалі Express, є нічне потовиділення. На нього рідко звертають увагу, особливо влітку.

За словами Аббаса Канані, який є фармацевтом онлайн-аптеки Chemist Click Online Pharmacy, розповів, що якщо вранці людина відчуває на своїх подушках і простирадлах ознаки надмірного потовиділення, це може бути симптомом раку кісток. Він також пояснив, що це відбувається через інфекцію. Рак викликає імунну відповідь в організмі, що призводить до вивільнення запальних речовин, які впливають на систему регуляції температури тіла і призводять до надмірного потовиділення.

Висока температура може з'явитися і внаслідок інфекції, тіло потіє, намагаючись її знизити.

Зміна рівня гормонів також може спричинити припливи і пітливість. Гормональні рівні можуть змінюватися через рак або лікування від нього.

Як дізнатися, що ви потієте надмірно

Канані також добавив, що буває важко визначити, чи потовиділення пов'язано з раком чи з іншим захворюванням. Тому він вказує, що важливо зрозуміти — хоча рак кісток і пов'язаний з надмірним потовиділенням, це не найпоширеніша ознака.

Зокрема нічна пітливість може бути пов'язана з певними видами раку, такими як лімфома, але вона може бути спричинена й іншими факторами або станами. Якщо пітливість дійсно надмірна, то до ранку подушки та простирадло стають настільки вологими, що на них більше неможливо спати.

Рак кісток: сиптом нічного потовиділення

Хоча найчастіше нічне потовиділення з'являється саме у пацієнтів, які страждають на рак кісток, воно також може бути пов'язане з пізньою стадією будь-якого раку.

Іншою важливою ознакою Канані називає стійкий біль в кістках. Спочатку цей біль може бути періодичним, але пізніше прогресує до постійного і досить сильного. Часто він посилюється вночі або під час активного руху.

Над кісткою з'являється набряк, почервоніння, запалення, які ускладнюють рух, особливо, якщо вона розташована поблизу суглоба. Кістка також стає більш крихкою, легко ламається.

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