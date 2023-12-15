Експерт із довголіття рекомендує обов’язково їсти цей суп на сніданок, і ось чому

Щоб довго жити, потрібно правильно снідати. Таку рекомендацію дав Ден Бюттнер, американський науковий співробітник National Geographic, який є володарем трьох рекордів Гіннеса із їзди на велосипеді на витривалість. Також він є автором бестселерів за версією New York Times з довголіття. Розповідаємо, який саме потрібно їсти суп кожного ранку, щоб довго жити, посилаючись на видання Eatingwell.

Який суп треба їсти на сніданок, щоб довго жити: рекомендація експерта з довголіття

Ден Бюттнер заявив, що для того, аби довго жити, треба кожного ранку з’їдати тарілку гарячого овочевого супу мінестроне. У публікації йдеться про те, що Бюттнер багато років поспіль починає свій день з цього супу. Бо він виявив, що найстаріша у світі родина, яка проживає на Сардинії, щодня їсть саме цю страву.

Чим корисний овочевий суп? Мінестроне не лише смачний і ситний, він також має безліч переваг. У ньому міститься багато клітковини рослинного походження. Всі складники супу вкрай поживні, бо тут зібрано багато овочів. Такий суп недорогий, оскільки овочі коштують копійки. А ще в мінестроне можна додавати навіть ті частини овочів, які зазвичай викидаються.

Як готувати суп мінестроне: поради від Дена Бюттнера

Якщо ви не їсте суп на сніданок, його можна їсти на обід та вечерю, від цього шкоди не буде.

Суп мінестроне можна готувати з будь-яких овочів, які є під рукою або які вам найбільше подобаються. Наприклад, картоплю можна замінити бататом, а нут – квасолею.

Щоб заощадити свій час, варто готувати відразу на кілька днів наперед. Суп можна зберігати у морозилці, поділивши його на порції, і розігрівати, коли буде потрібно.

У страву бажано додавати трохи жиру рослинного чи тваринного походження. Це може бути авокадо, сир пармезан, оливкова олія, вершкове масло. Також у суп варто класти м’ясо курки чи індички, це прекрасне джерело білків тваринного походження.

Для приготування мінестроне замість води використовуйте овочевий бульйон, так буде значно смачніше. До того ж, супи на основі овочевого бульйону сприяють гідратації організму. Тому це ідеально підійде для тих, кому важко пити воду упродовж дня.

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