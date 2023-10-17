Експерти назвали 5 змін в організмі після відмови від алкоголю на 30 днів

Утримання від вживання алкоголю навіть протягом 30 днів може принести масу переваг для фізичного та психічного здоров'я.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), помірним вживанням вважають дві порції алкоголю на день або менше для чоловіків і одна порція алкоголю або менше для жінок.

Про це пише nypost.com.

Згідно з джерелом, пияцтво визначається як п'ять або більше порцій алкоголю за один раз (тривалістю від двох до трьох годин) для чоловіків і чотири або більше порцій алкоголю за один раз для жінок.

Також читайте Пити чи не варто: безпечна доза алкоголю

Надмірне вживання алкоголю може на довгий час призвести до того, що ви почуватиметеся далеко не ідеально, а жорстоке похмілля часто супроводжуватиме веселу вечірку.

Експерти вважають, що для того, щоб покращити свій фізичний та психічний стан, 30-денна перерва у вживанні алкоголю може принести багато користі для здоров'я.

Ось п'ять покращень, пов'язаних зі здоров'ям, які можна побачити, якщо провести місяць без спиртного.

Поліпшення здоров'я печінки

Вживання алкоголю може збільшити ризик розвитку багатьох захворювань. Одним із них є захворювання печінки. Регулярне вживання алкоголю негативно впливає печінку. Якщо відмовитися від пиття, печінка отримає можливість відновитися та покращити свою функцію. Навіть лише 30 днів тверезості можуть значно покращити функцію цього органа.

Найкращий нічний сон

Відсутність вживання алкоголю призводить до покращення сну, а хороший сон призводить до покращення загального стану здоров'я. Якщо алкоголь вживається незадовго до того, як ви лягаєте спати, якість сну може бути порушена. Втрата якісного сну спричинить відчуття сонливості наступного дня. Щойно алкоголь буде виключений з порядку дня, цикл сну почне відновлюватися, і ви станете бадьорішими вранці.

Зниження ваги

Надмірне вживання алкоголю може призвести до збільшення ваги, тому при відмові спостерігається зворотне. Алкоголь уповільнює обмін речовин та надзвичайно калорійний (особливо дуже солодкі напої). Ці два фактори ускладнюють схуднення при регулярному вживанні. Виключення його з раціону може допомогти схуднути.

Поліпшення травлення

Чи бувало у вас коли-небудь розлад шлунка після вживання спиртного? Чи відчували кислотний рефлюкс? Так само, як вживання алкоголю може спричинити запалення печінки, воно також може спричинити запалення слизової оболонки шлунка.

Поліпшення роботи мозку

Тридцять днів без алкоголю можуть значно покращити роботу мозку та загальний настрій. Алкоголь завдає шкоди мозку і може спричинити короткострокові ушкодження, такі як неправильне ухвалення рішень, та довгострокові ушкодження, такі як проблеми з пам'яттю. Пияцтво може сильно вплинути на настрій. Надання мозку перепочинку може допомогти покращити його роботу і, можливо, запобігти проблемам пам'яті в майбутньому, які можуть бути пов'язані із вживанням алкоголю.

Нагадаємо, медики попередили про небезпечні вірусні хвороби в Україні. Лікарі закликають вакцинуватись від коронавірусу та грипу.

Читайте також: