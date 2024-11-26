Експерти назвали найкорисніший і найпоживніший вид сала

Найчастіше сало вживають солоним, маринованим, смаженим чи копченим. Однак фахівці вважають, що корисним є тільки один вид. Експерти говорять, що з точки зору здорового харчування максимальну користь може принести лише солоне сало, оскільки воно не піддається тепловій обробці, на відміну від інших видів – копченого, вареного чи смаженого.

Під впливом високої температури жир утворює небезпечні канцерогени, тому вони можуть звести нанівець усю користь сала. Особливо такий продукт небезпечний для людей з підвищеним рівнем "поганого" холестерину і проблемами з ШКТ.

Яка користь сала для нашого організму

Продукт містить арахідонову кислоту, яка зміцнює імунітет, захищаючи наш організм від різноманітних вірусів і запалень. Тому його обов’язково треба їсти в холодну пору року. А за рахунок вмісту олеїнової кислоти, сало впливає на активізацію роботи мозку, покращує пам'ять ті підвищує розумові здібності.

Сало багате на селен, калій, кальцій, мідь, цинк і фосфор. Саме тому воно позитивно впливає на роботу всіх внутрішніх органів. Також продукт містить групу незамінних вітамінів – А, Е, В і D.

За користю сало прирівнюється до червоної риби, адже в ньому міститься потужна частка жирної кислоти омега-3, яка нівелює ризики запальних процесів в організмі та появу онкології. А ще воно містить холін, який відіграє ключову роль у розщепленні жирів. Може здатися дивним, але за помірного вживання сало допоможе позбутися зайвих кілограмів.

Читайте також:

Вчені назвали продукт, який рятує літніх людей від деменції та передчасної смерті

Названо зелень, яка може спричинити тромбоз, хоча вона вважається дуже корисною