Експерти розповіли про причини постійного відчуття холоду у приміщенні і що можна з цим зробити

Експерти розповіли про причини постійного відчуття холоду у приміщенні і що можна з цим зробити

Експерти назвали 9 причини, чому людина може мерзнути у приміщенні.

Зараз осінь - час, коли багато людей мерзнуть навіть у приміщеннях і навіть при теплих пледах і включених батареях у них часто холодні руки та ноги.

Експерти назвали причини постійного відчуття холоду, їх - 9. Також вони розповіли, як з цим можна впоратися, про це йдеться у матеріалі "РБК - Україна".

Йдеться про такі причини:

1. Порушення кровообігу

Кров погано циркулює по організму і людина часто мерзне. При цьому температура тіла зазвичай залишається в межах норми.

Що робити? Тренувати судини - допомагає контрастний душ, прогулянки в морози, будь загартовування. Таким людям потрібно пити не менше 2 л рідини в день і є продукти для поліпшення кровообігу: чорний перець, імбир і рибу.

2. Знижений гемоглобін

Гемоглобін в організмі відповідає за доставку кисню до органів і тканин. Якщо кисню не вистачає, то з'являється запаморочення, слабкість, головний біль і озноб. Основна причина-анемія і низький вміст гемоглобіну в крові.

Що робити? Здати аналізи та проконсультуватися з лікарем. Додати в раціон продукти з залізом: яблука, курагу, гранат, родзинки, яловичину та індичку.

3. Незбалансоване харчування

Восени та взимку харчування має бути калорійним. Немає калорій - немає енергії, щоб зігріти організм або зберегти тепло.

Що робити? Залиште дієти на весну, в холодну пору року в їжі повинні бути білки, тваринні жири та інші елементи, які стають важливими джерелами енергії.

4. Низька фізична активність

Якщо ви пересуваєтеся з дому в машину, з машини в офісне крісло, а ввечері завмираєте під теплим пледом на дивані – то у вас малорухливий спосіб життя і саме він є головною причиною проблем зі здоров'ям, в тому числі й з постійним замерзанням.

Що робити? Рухатися. Підіть на тренування, здійснюйте щодня піші прогулянки, робіть зарядку вранці.

5. Зниження функції щитовидної залози

Щитовидна залоза відповідає в організмі за регулювання енергетичних процесів. Вона ж відповідає і за зігрівання тіла. Якщо ця залоза "барахлить", то ви просто не отримує достатню кількість тепла.

Що робити? Пройдіть обстеження в ендокринолога, знайдіть проблему і почніть її лікувати.

5. Вегетосудинна дистонія

Збої в роботі вегетосудинної нервової системи – часта причина замерзання. Такі збої не є захворюванням, скоріше сукупністю певних симптомів. З ними можна легко впоратися.

Що робити? Головний біль, запаморочення, слабкість і недолік сну – причина звернутися до лікаря негайно і пройти обстеження.

6. Стрес і нерви

Емоційні та душевні розлади супроводжуються і фізичними проблемами. У стані стресу мерзнути починають дуже багато людей. Навіть у спеку.

Що робити? Менше нервуйте, пийте трав'яні чаї з мелісою, пустирником. Постарайтеся спати не менше 8 годин на добу, включіть в раціон рибу, яйцю і яловичину та інші, які багаті вітамінами групи B.

7. Нестача вітамінів А та Е

Вітамін А відповідає за нормальний обмін речовин в організмі, підтримує роботу нервової та серцево-судинної системи. Вітамін Е потрібен для живлення клітин і зміцнення стінок судин. При нестачі цих вітамінів можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Приймати їх потрібно тільки разом, оскільки вітамін Е не дає руйнуватися вітаміну А.

Що робити? Налягати на продукти з вітамінами А та Е: печінка, жовток, молоко, болгарський перець, абрикоси, петрушка, кріп, чорнослив, оливкова олія, помідори, салат, м'ясо, насіння і горіхи.

8. Кава, сигарети та алкоголь

Ви будете здивовані, але часте вживання алкоголю, 10 чашок кави в день і сигарети можуть сильно нашкодити. Вони викликають спазми та звуження судин і це веде до вічної мерзлоти. Регулярні походи на вулицю, щоб покурити, теж сприяють до розбалансування організму.

Що робити? В ідеалі - відмовитися. Якщо немає можливості - скоротити кількість.

9. Ослаблений імунітет

Якщо ваш організм ослаблений, то у нього знижуються захисні сили. А це веде до замерзання і навіть застуд.

Що робити? Спорт, прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування, хороший сон, спокій, відмова від алкоголю і сигарет.

Як швидко зігрітися?

Випийте зігріваючий напій-чай з імбиром, малиною, з травами. Ноги завжди тримайте в теплі Відвідуйте лазню або сауну, якщо немає протипоказань Створюйте тепло навколо себе

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