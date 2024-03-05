Експертка назвала 30-секундну техніку ходьби, яка допоможе скинути декілька кіло за місяць

Наступним кроком на шляху до зниження ваги може стати прогулянка у парку.

Дослідження показали, що люди, які проходять від 10 000 до 12 000 кроків на день, мають нижчий індекс маси тіла та відсоток жиру в організмі. Ті, хто включає інтервальні тренування у свій режим, можуть опинитися у вигіднішому положенні для схуднення.

"Інтенсивність вашої ходьби відіграє головну роль, допомагаючи організму спалювати більше калорій і покращувати кардіореспіраторну систему", — сказала особиста тренерка оздоровчого центру Northwestern Medicine Crystal Lake в Іллінойсі Деніз Міклас, передає nypost.com.

Міклас рекомендує додавати 30-60-секундні інтервали швидшої ходьби кожні 3-5 хвилин, а потім 30-секундну прогулянку для відновлення.

Носіння важких речей або ходьба в гору можуть допомогти вам швидше досягти своїх цілей у фітнесі, додала вона.

"Інтервальне тренування продовжить спалювати більше калорій після тренування через фізіологічний ефект, який називають надмірним споживанням кисню після тренування або EPOC. EPOC іноді називають "ефектом допалювання", - пояснила Міклас.

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Старе правило, згідно з яким 3500 калорій дорівнюють пів кг жиру, було розвінчано останніми роками, оскільки формула не враховує обмін речовин і склад тіла людини — але щоб схуднути, потрібний дефіцит калорій.

"Поєднання фізичних вправ зі здоровою дієтою ефективніше, ніж просте обмеження калорій. Вправи можуть допомогти вам зберегти та збільшити м'язову масу тіла, що призводить до більшого спалювання калорій на день", — зазначила експертка.

Попри те, чи практикуєте ви інтервальні тренування чи ні, ходьба є ефективною стратегією зниження ваги, що має переваги для здоров'я, такі як зниження артеріального тиску, поліпшення настрою, збільшення міцності кісток і поліпшення травлення, повідомляє Good Housekeeping.

Нагадаємо, чоловік, який понад 2 роки проходив 20 тисяч кроків на день, поділився головними уроками. Він багато чому навчився.

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