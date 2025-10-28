Експерти назвали два симптоми раку, які проявляються вночі: їх не можна ігнорувати

Симтоми раку можуть проявлятися вночі / © Credits

Експерти з охорони здоров’я закликають людей не ігнорувати два нічні симптоми, оскільки вони можуть бути попереджувальними ознаками смертельної хвороби. Як зазначають фахівці, регулярна поява цих незрозумілих проблем вночі може сигналізувати про розвиток раку.

Про це пише The Mirror.

Фахівці найбільшої у світі незалежної організації «Cancer Research UK», яка займається дослідженням раку, розповіли про два неочевидні симптоми, які можуть бути неочевидними ознаками небезпечного захворювання — це надмірна пітливість та безсоння.

Сильне нічне потовиділення

Експерти зазначають, що незначна пітливість вночі — це норма. Вона може виникати через високу температуру в кімнаті або через тепло вашого партнера.

Однак, якщо ви помітили надмірну пітливість під час сну чи незрозумілу лихоманку, фахівці наполегливо радять звернутися до лікаря. Це важливо, оскільки такі симптоми можуть бути пов’язані з деякими видами раку (наприклад, лімфомою), хоча часто це також є побічним ефектом ліків або інфекцій.

Безсоння

Безсоння (проблеми зі сном) — це коли вам важко заснути, спати вночі або ж ви прокидаєтеся дуже рано. Британська Національна служба охорони здоров’я стверджує, що майже кожен третій із нас мав подібні проблеми у житті.

Це може бути пов’язано із безліччю причини, таких як: стрес, тривога, травми або хвороби. Організація«Cancer Research UK» зазначає, що безсоння може сигналізувати про рак. Водночас проблеми зі сном можуть бути побічним ефектом лікування чи психологічного стану після встановлення діагнозу.

Безсоння може сигналізувати про небезпечну хворобу / © Фото з відкритих джерел

«Якщо у вас часто виникає безсоння — це неабияк може заважати вашому повсякденному життю. Без якісного сну ви відчуватимете сильну втому, дратівливість, маєте низький рівень енергії та матимете погану концентрацію, що ускладнює виконання повсякденних справ», — наголошують експерти.

Водночас фахівці «Cancer Research UK» зазначають, що симптомами раку можуть бути:

хронічна втома;

незрозуміла кровотеча або утворення синців;

тривала слабкість;

стрімка втрата ваги;

поява ущільнень або шишок на тілі.

Якщо у вас виникли будь-які незрозумілі симптоми, експерти радять негайно звернутися до сімейного лікаря. Вони зазначають, що рання діагностика значно збільшує шанси на успішне лікування.

