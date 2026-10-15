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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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177
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Експерти назвали новий продукт, що може покращувати настрій

Волоський горіх є чудовою складовою збалансованого раціону і може підтримати організм, а також покращити настрій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Горіхи

Горіхи / © Pixabay

Щоденне вживання 40 грамів волоських горіхів може позитивно впливати на емоційний стан і метаболізм людей.

До такого висновку дійшли науковці, пише Food & Function.

Волоські горіхи містять омега-3 жирні кислоти, триптофан, клітковину. Горіхи містять також триптофан. Ця незамінна амінокислота використовується організмом для вироблення серотоніну. Серотонін — це хімічний посередник, що бере участь у регулюванні настрою, сну та апетиту.

Горіхи містять поліфеноли, що мають антиоксидантні властивості. Деякі з них, зокрема елагітаніни, розщеплюються кишковими бактеріями на уролітини; дослідники вивчають їхню можливу роль у підтримці здоров’я.

У сукупності ці компоненти можуть впливати на низку біологічних процесів, пов’язаних із кишківником і мозком.

Отже, волоські горіхи можуть бути частиною збалансованого раціону, а їх регулярне вживання потенційно пов’язане з певними змінами настрою та метаболізму. Водночас поки що зарано говорити про них як про засіб лікування депресії або про продукт, що безпосередньо підвищує серотонін у мозку. Для підтвердження результатів потрібні масштабніші та триваліші дослідження за участю різних груп людей.

Раніше повідомлялося, що регулярне вживання кеш’ю допомагає боротися з ожирінням, а також може покращити показники здоров’я без суворих дієт та тренувань.

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