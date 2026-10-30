Експерти назвали топ несподіваних продуктів, які можуть допомогти прожити довше

Чорний шоколад

Реклама

Раціон довгожителів із різних куточків планети складається не лише зі звичної нам зелені чи овочів. Дієтологи та науковці часто виділяють компоненти, що дивують своїм потужним антивіковим ефектом.

Про це пише видання Daily Mail.

Реклама

Топ корисних продуктів для подовження життя

Чорний шоколад (какао) — какао-боби багаті на флавоноїди, які покращують еластичність судин, знижують артеріальний тиск та захищають клітини мозку від руйнування.

Реклама

Морські водорості — містять унікальні мікроелементи (наприклад, фукоїдан та йод), які регулюють роботу щитоподібної залози та мають виражені онкопротекторні властивості.

Жирна риба — жителі Японії мають найвищу тривалість життя у світі, що може бути пов’язане з їхньою традиційною дієтою з високим вмістом риби. Віддаючи перевагу рибі, а не м’ясу, ви знижуєте ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини та форель, відома своєю користю для здоров’я та є джерелом вітамінів А та D, які корисні для імунної системи.

Оливкова олія — чимало людей уникають жирів та масел, боячись поправитись та зіпсувати здоров’я, проте «хороші» мононенасичені жири, що містяться в оливковій олії, насправді необхідні для хорошого здоров’я. Дослідження показали, що регулярне вживання оливкової олії може допомогти знизити ризик інсульту та серцевих захворювань через високий вміст мікроелементів, званих фенолами, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості. Олія також є основним продуктом здорової середземноморської дієти, яка, як свідчать дослідження, може сприяти тривалому життю. Дослідження показали, що ті, хто дотримується цього плану харчування, мають на 20% більше шансів прожити довше, в середньому на два-три роки.

Горіхи - мигдаль, волоські горіхи та інші види містять білок, клітковину, мінерали й ненасичені жири. Дослідження пов’язують їх регулярне споживання з вищими шансами на здорове старіння.

Реклама

Молоко, йогурт і сир зі зниженим вмістом жиру - ці продукти забезпечують організм кальцієм, необхідним для здоров’я кісток, і білком, який підтримує м’язову масу.

Дослідження не стверджують, що окремий продукт гарантовано подовжить життя на певну кількість років. Однак отримані результати вказують на зв’язок між збалансованим харчуванням, здоровим старінням і довголіттям.

Раніше повідомлялося, що деякі продукти містять поживні речовини та рослинні сполуки, які можуть підтримувати здорову роботу кровоносних судин і кровообіг. Серед них — буряк, листова зелень, ягоди, жирна риба, горіхи та бобові.

Новини партнерів