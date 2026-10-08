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- Здоров’я
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Експерти розкрили лікувальні властивості популярного продукту — він є у кожному магазині
Імбир є розумним доповненням до кулінарії, відомим своєю здатністю полегшувати запалення, але це ще не все.
Спеції використовують не лише для поліпшення смаку їжі. Вони також мають неабиякі корисні для здоров’я властивості. І коли мова йде про зниження рівня цукру в крові та підвищення резистентності до інсуліну, список корисних спецій очолює імбир.
Про це пише видання rynekzdrowia.pl.
Медики з’ясували, що стабілізація рівня глюкози відбувається завдяки прямій активації специфічних ферментів печінки, які відповідають за прискорене розщеплення цукрів в організмі.
Крім цього, імбир може пригнічувати ферменти, які відіграють важливу роль у травленні та засвоєнні вуглеводів, а також впливати на шляхи метаболізму глюкози та захищати бета-клітини, що виробляють інсулін у підшлунковій залозі.
Чимало людей, які мають переддіабет і діабет, мають і високий ризик серцево-судинних захворювань, а імбир, як було показано, позитивно впливає і на рівень холестерину.
Утім, експерти наголошують: імбир може допомогти знизити рівень цукру в крові, покращити чутливість до інсуліну та зменшити запалення, та він не може заміни ліків, не може знизити рівень цукру в крові сам по собі.
Раніше ми писали про те, що існують продукти, які природним чином прискорюють спалювання жиру. Дослідження довели, що спеції — кориця, чилі, перець та імбир — можуть бути корисними для схуднення. Вони мають зігрівальний ефект на організм.