Імбир / © Pixabay

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Спеції використовують не лише для поліпшення смаку їжі. Вони також мають неабиякі корисні для здоров’я властивості. І коли мова йде про зниження рівня цукру в крові та підвищення резистентності до інсуліну, список корисних спецій очолює імбир.

Про це пише видання rynekzdrowia.pl .

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Медики з’ясували, що стабілізація рівня глюкози відбувається завдяки прямій активації специфічних ферментів печінки, які відповідають за прискорене розщеплення цукрів в організмі.

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Крім цього, імбир може пригнічувати ферменти, які відіграють важливу роль у травленні та засвоєнні вуглеводів, а також впливати на шляхи метаболізму глюкози та захищати бета-клітини, що виробляють інсулін у підшлунковій залозі.

Чимало людей, які мають переддіабет і діабет, мають і високий ризик серцево-судинних захворювань, а імбир, як було показано, позитивно впливає і на рівень холестерину.

Утім, експерти наголошують: імбир може допомогти знизити рівень цукру в крові, покращити чутливість до інсуліну та зменшити запалення, та він не може заміни ліків, не може знизити рівень цукру в крові сам по собі.

Раніше ми писали про те, що існують продукти, які природним чином прискорюють спалювання жиру. Дослідження довели, що спеції — кориця, чилі, перець та імбир — можуть бути корисними для схуднення. Вони мають зігрівальний ефект на організм.

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