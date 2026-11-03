Електролітні напої потрібні не всім: кому популярний тренд може зашкодити

Ілюстративне фото / © Associated Press

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Популярні електролітні напої не є необхідними для більшості людей у повсякденному житті. Деякі з них містять багато натрію, калію, цукру або кофеїну, тому їх варто обирати з урахуванням стану здоров’я та фізичних навантажень.

Про це йдеться в роз’ясненні Гарвардської школи громадського здоров’я.

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Електроліти — це мінерали, які допомагають регулювати баланс рідини, роботу м’язів і нервової системи. Організм втрачає їх, зокрема, з потом.

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Спеціальні напої можуть бути корисними після тривалих інтенсивних тренувань або за значних втрат рідини. Водночас для навантажень тривалістю до години невисокої інтенсивності за помірної температури зазвичай достатньо звичайної води. Збалансоване харчування також допомагає поповнювати запас електролітів.

Особливої обережності потребують люди із захворюваннями нирок. Як пояснює Національний інститут діабету, захворювань органів травлення та нирок США, за хронічної хвороби нирки гірше підтримують баланс солей і мінералів. Потреба в обмеженні натрію та інших речовин залежить від стану людини.

Надлишок калію також може становити небезпеку для людей із хронічними захворюваннями нирок або тих, хто приймає певні ліки. Водночас немає підстав стверджувати, що калій зі звичайних продуктів і напоїв шкодить здоровим людям із нормальною функцією нирок.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як приготувати природний електролітний напій із буряка: рецепт олімпійських атлетів

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