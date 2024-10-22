"Еліксир молодості" на тарілці: 7 продуктів проти старіння, які треба їсти кожного дня

Якщо можна призупинити старіння, то чому б цим не скористатися? А для цього треба просто включити до свого раціону ці смачні та корисні продукти. Така їжа містить антиоксиданти, вітаміни та поліненасичені жири, які запобігають ранньому старінню. Розповідаємо, що потрібно їсти, щоб надовго зберегти свою молодість.

Які продукти запобігають процесам старіння

Жирна морська риба. Найкорисніші ненасичені жирні кислоти, які запобігають процесам старіння, містяться у морській рибі. Це має бути не обов’язково червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму сайра, скумбрія, тунець та оселедець.

Найкорисніші ненасичені жирні кислоти, які запобігають процесам старіння, містяться у морській рибі. Це має бути не обов’язково червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму сайра, скумбрія, тунець та оселедець. Авокадо має протизапальні властивості за рахунок вмісту великої кількості вітамінів С та Е, тому захищає клітини від окиснення та старіння. Авокадо вважається справжньою перлиною для омолодження, бо містить поліненасичені жирні кислоти й антиоксиданти, які зволожують шкіру й роблять її еластичною.

має протизапальні властивості за рахунок вмісту великої кількості вітамінів С та Е, тому захищає клітини від окиснення та старіння. Авокадо вважається справжньою перлиною для омолодження, бо містить поліненасичені жирні кислоти й антиоксиданти, які зволожують шкіру й роблять її еластичною. Горіхи містять поліненасичені кислоти омега-3 і велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти старіння шкіри. Також вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.

містять поліненасичені кислоти омега-3 і велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти старіння шкіри. Також вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему. Капуста: білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види мають в своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Ці корисні мікроелементи захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.

білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види мають в своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Ці корисні мікроелементи захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння. Морква містить багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для всіх систем організму.

містить багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для всіх систем організму. Кістковий бульйон має омолоджувальну властивість, і на це є вагомі причини. Під час його приготування кістки віддають рідині всі свої корисні речовини, зокрема колаген й амінокислоти, які мають протизапальні властивості. Також бульйон багатий на магній, кальцій і фосфор, тому допомагає зміцнити кістки, зуби, нігті та волосся.

має омолоджувальну властивість, і на це є вагомі причини. Під час його приготування кістки віддають рідині всі свої корисні речовини, зокрема колаген й амінокислоти, які мають протизапальні властивості. Також бульйон багатий на магній, кальцій і фосфор, тому допомагає зміцнити кістки, зуби, нігті та волосся. Яйця – це справжній суперфуд для нашого організму. Адже вони містять якісний білок, а також вітаміни D, A і E, які сприяють подовженню молодості. За рахунок біотину яйця мають протизапальні властивості, тому допомагають підтримувати здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

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