Ентеровірусна інфекція або "рука-нога-рот": як розпізнати і лікувати хворобу в дитини

У дитини висока температура, висипання на шкірі, особливо на долонях і стопах? Також є прояви стоматиту?

Можливо, це ентеровірусна інфекція.

Педіаторка Лідія Бабич надає інформацію щодо ентеровірусу у дітей.

"Збудники хвороби - ентеровіруси, серед них вірус Коксакі. Люди заражають одне одного повітряно-крапельним шляхом, а також фекально-оральним. Це означає, що заразитися можна не лише в разі тісного контакуі з хворим", - зазначає лікарка.

Дитячий лікар Лідія Бабич

Як передається ентеровірус

Поверхні, яких торкався хворий, - вода в басейні, санвузол, дверні ручки, посуд - все це може бути фактором передавання вірусу.

"Якщо ви не знаєте чітко, де саме заразилися, це не виключає ймовірності діагнозу. Є сезонний підйом захворюваності (серпень і вересень). Але все може відбуватися і цілорічно", - продовжує Лідія Бабич.

Як довго людина може бути заразливою

Виділення ентеровірусу з калом можливе до 10 тижнів, виділення з дихальних шляхів - до 30 днів після початку інфекції, залежно від типу ентеровірусу та тяжкості захворювання.

Діти найбільш заразливі протягом перших 7 днів захворювання. Виділення вірусу можуть відбуватися без клінічних ознак хвороби.

Найчастіше хворіють діти до 5-7 років. Але буває, що хворіють підлітки та дорослі люди.

Інкубаційний період 3-5 днів, максимально від 1 до 10 днів.

Прояви хвороби

Все починається болем в роті чи горлі, підвищенням температури. Дитина може бути нетипово капризною, відмовляється від їжі, плаче в разі спроби погодувати її.

Також спостерігається слинотеча. Руки малеча постійно тримає в роті та показує, що там болить.

У дитини може бути блювання, діарея, головний біль, порушення сну, а також розвиватися ознаки зневоднення.

Висипання на слизовій оболонці рота та на шкірі - ще один симптом ентеровірусу.

"Зазвичай висипання є на долонях, стопах, поширюється на більшу площу рук і ніг. Може бути на тулубі, обличчі. Висипання на слизових рота болісні. Висипання на шкірі зазвичай ніяк не турбують малечу (крім того, що яскраво виглядають і турбують батьків). Підозрюю, що раніше це захворювання помилково сприймали, як вітрянку. Тому є згадки дорослих людей, які хворіли на вітрянку по 2-4 рази", - додає лікарка.

За її словами, досить часто після одужання у пацієнта облазить шкіра на подушечках пальців. Раніше це помилково вважали “авітамінозом” і пробували лікувати змащуванням олійним розчином вітаміну Е чи полівітамінними комплексами.

Насправді це наслідок перенесеної ентеровірусної інфекції. Після хвороби через кілька тижнів можуть сильно лущитися нігті. Як ви вже розумієте, це не раптовий прояв дефіциту кальцію.

Діагноз

Ентеровірусна інфекція виявляється лікарем за результатами огляду. Аналізів не потрібно в більшості випадків.

Лікування ентеровірусної хвороби

Потрібна лише симптоматична допомога. Хвороба триває зазвичай 7-10 днів. Прискорити одужання, загоїти слизову рота за кілька днів, на жаль, неможливо.

"Противірусних засобів від ентеровірусної хвороби “рука-нога-рот” не існує. "Ацикловір" неефективний в цьому випадку. Дуже важливо не допускати зневоднення. Особливо у маленької дитини. Багато пиття, з розрахунку до 100 мл на 1 кг маси тіла за добу. Орієнтуйтеся на частоту сечовипускань", - радить лікарка.

Щодо немовлят, то зауважте, самого лише грудного молока недостатньо, щоб відпоїти дитину з лихоманкою та діареєю, блюванням, особливо, якщо їй від 9-12 місяців.

Ібупрофен та парацетамол допоможуть не лише в разі температури. Ви можете застосовувати їх для знеболення.

"Допомагає знеболити висипання в роті холодна їжа, морозиво, заморожене грудне молоко. Не застосовуйте гелі з лідокаїном, тому що є ризик небезпечних побічних ефектів", - додає лікарка.

За її словами, під час лікування ентеровірусної хвороби можна застосовувати бензидамін (місцевий нестероїдний протизапальний препарат із місцевими анестезувальними та знеболювальними властивостями для полегшення болю та протизапального лікування запальних захворювань рота та горла) в формі, яка підходить за віком (льодяники, спрей, полоскання, нанесення ватною паличкою). Хоча ібупрофен може діяти довше і краще.

"Не змащуйте дітям рот розчином синьки, фукорцином. Не застосовуйте спиртові розчини. Так існує ризик опіку слизової", - зазначає Лідія Бабич.

Це неприємне захворювання. Але, на жаль, прискорити одужання, загоїти слизову рота за кілька днів неможливо.

"Противірусних засобів від ентеровірусної хвороби “рука-нога-рот” не існує. Ацикловір неефективний в цьому випадку. Утримайтеся від застосування антибіотиків, імуностимуляторів, “противірусних” засобів. Це нічого не дасть", - пише педіатриня Лідія Бабич.

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