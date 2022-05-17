Епідемічний паротит: чим саме небезпечна свинка, що найчастіше зустрічається у дітей до 15 років

Епідемічний паротит: чим саме небезпечна свинка, що найчастіше зустрічається у дітей до 15 років

Вірус може викликати менінгіт, енцефаліт та глухоту, а в хлопчиків у майбутньому може призвести до безпліддя.

Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей у віці 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями.

Інфікування в першому триместрі вагітності збільшує вірогідність викидня до 25%.

МОЗ розповідає, що таке та як передається паротит, в чому небезпека та як захиститись від цього захворювання.

Нагадаємо, контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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