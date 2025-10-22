Етика в косметології: 5 принципів від Дениса Лебедєва, лікаря клініки Lita Plus

Реклама

«Косметологія — це не тільки про шкіру, а й про етику. Адже ми працюємо з довірою людини, а не лише з її зовнішністю», — зазначає Денис Лебедєв, лікар-дерматокосметолог клініки Lita Plus .

Етичні стандарти — це фундамент, який відрізняє відповідального фахівця від тих, хто просто “робить процедури”.

Денис Лебедєв ділиться п’ятьма головними принципами, за якими можна розпізнати професійного й етичного дерматокосметолога.

Реклама

1. Повага і довіра — основа будь-якої терапії

Перший контакт із пацієнтом — це не консультація, а знайомство. Саме в цей момент формується довіра, без якої жодна процедура не матиме сенсу.

«Кожна людина приходить із власною історією. Ми не маємо права оцінювати її зовнішність чи бажання змін. Моє завдання — вислухати, пояснити і допомогти прийняти зважене рішення», — каже лікар клініки Lita Plus.

Етичний лікар створює атмосферу прийняття: не тисне, не порівнює, не нав’язує. Бо косметологія — це не лише про вдосконалення, а й про психологічну підтримку.

2. Інформована згода — ключ до свідомого вибору

Пацієнт має повне право знати, що з ним відбувається.Етичний косметолог детально пояснює: яку мету має процедура, які ризики можливі, як триватиме відновлення та які є альтернативи.

Реклама

«Я завжди кажу: у пацієнта має бути не просто бажання, а розуміння. В Lita Plus ми не продаємо “укол краси”, ми пропонуємо рішення, і воно має бути усвідомленим», — наголошує Денис Лебедєв.

Такий підхід формує партнерство, а не підпорядкування. Пацієнт бере участь у власному лікуванні — і це вже частина етичної медицини.

3. Принцип “не нашкодь” — вище за естетичний ефект

Іноді найкраще рішення — відмовити у процедурі. Коли лікар бачить протипоказання або нереалістичні очікування, він має професійний обов’язок сказати “ні”.

«Етичність — це вміння втриматись від дій, які не принесуть користі. Безпека пацієнта завжди важливіша за красиве фото в Instagram», — підкреслює косметолог.

Реклама

Справжній професіонал не женеться за модними запитами — він бере відповідальність за результат і наслідки.

4. Конфіденційність — безумовна цінність

Етика починається там, де закінчується публічність. Фото, історії, персональні дані — усе це лікар може використовувати лише за згоди пацієнта.

«Довіра — це коли людина знає, що її досвід залишиться між нею та лікарем. Це непорушне правило для будь-якого фахівця», — говорить Лебедєв.

Повагу до приватності пацієнта не можна замінити професійним рівнем чи естетикою результату — це окремий вимір професіоналізму.

Реклама

5. Доказова медицина і безпека

Останній, але не менш важливий принцип — діяти лише в межах доказової медицини.Жодна процедура не повинна призначатись лише тому, що вона “трендова” або “популярна в соцмережах”.

«Кожне втручання повинно мати наукове обґрунтування. Ми працюємо з людиною, а не з модними тенденціями», — резюмує експерт.

Дотримання асептики, стерильність, одноразові інструменти, перевірені препарати — усе це не просто стандарти, а прояв етичної відповідальності.

Етика в косметології — це не “додаток” до професії, а її сутність. Це щоденна робота з довірою, правдою і людяністю.

Реклама

«Етичний лікар — це той, хто ставить людину вище за результат. Бо справжня краса починається з поваги», — підсумовує Денис Лебедєв.