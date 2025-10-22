ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
3 хв

Етика в косметології: 5 принципів від Дениса Лебедєва, лікаря клініки Lita Plus Партнерський Матеріал

Чи достатньо просто якісно виконувати процедуру, щоб бути хорошим косметологом? У сучасній дерматокосметології цього вже замало. Пацієнти очікують не лише професійного результату, а й етичного ставлення, чесності та безпеки.

Етика в косметології: 5 принципів від Дениса Лебедєва, лікаря клініки Lita Plus

«Косметологія — це не тільки про шкіру, а й про етику. Адже ми працюємо з довірою людини, а не лише з її зовнішністю», — зазначає Денис Лебедєв, лікар-дерматокосметолог клініки Lita Plus.

Етичні стандарти — це фундамент, який відрізняє відповідального фахівця від тих, хто просто “робить процедури”. 

Денис Лебедєв ділиться п’ятьма головними принципами, за якими можна розпізнати професійного й етичного дерматокосметолога.

1. Повага і довіра — основа будь-якої терапії

Перший контакт із пацієнтом — це не консультація, а знайомство. Саме в цей момент формується довіра, без якої жодна процедура не матиме сенсу.

«Кожна людина приходить із власною історією. Ми не маємо права оцінювати її зовнішність чи бажання змін. Моє завдання — вислухати, пояснити і допомогти прийняти зважене рішення», — каже лікар клініки Lita Plus.

Етичний лікар створює атмосферу прийняття: не тисне, не порівнює, не нав’язує. Бо косметологія — це не лише про вдосконалення, а й про психологічну підтримку.

2. Інформована згода — ключ до свідомого вибору

Пацієнт має повне право знати, що з ним відбувається.Етичний косметолог детально пояснює: яку мету має процедура, які ризики можливі, як триватиме відновлення та які є альтернативи.

«Я завжди кажу: у пацієнта має бути не просто бажання, а розуміння. В Lita Plus ми не продаємо “укол краси”, ми пропонуємо рішення, і воно має бути усвідомленим», — наголошує Денис Лебедєв.

Такий підхід формує партнерство, а не підпорядкування. Пацієнт бере участь у власному лікуванні — і це вже частина етичної медицини.

3. Принцип “не нашкодь” — вище за естетичний ефект

Іноді найкраще рішення — відмовити у процедурі. Коли лікар бачить протипоказання або нереалістичні очікування, він має професійний обов’язок сказати “ні”.

«Етичність — це вміння втриматись від дій, які не принесуть користі. Безпека пацієнта завжди важливіша за красиве фото в Instagram», — підкреслює косметолог.

Справжній професіонал не женеться за модними запитами — він бере відповідальність за результат і наслідки.

4. Конфіденційність — безумовна цінність

Етика починається там, де закінчується публічність. Фото, історії, персональні дані — усе це лікар може використовувати лише за згоди пацієнта.

«Довіра — це коли людина знає, що її досвід залишиться між нею та лікарем. Це непорушне правило для будь-якого фахівця», — говорить Лебедєв.

Повагу до приватності пацієнта не можна замінити професійним рівнем чи естетикою результату — це окремий вимір професіоналізму.

5. Доказова медицина і безпека

Останній, але не менш важливий принцип — діяти лише в межах доказової медицини.Жодна процедура не повинна призначатись лише тому, що вона “трендова” або “популярна в соцмережах”.

«Кожне втручання повинно мати наукове обґрунтування. Ми працюємо з людиною, а не з модними тенденціями», — резюмує експерт.

Дотримання асептики, стерильність, одноразові інструменти, перевірені препарати — усе це не просто стандарти, а прояв етичної відповідальності.

Етика в косметології — це не “додаток” до професії, а її сутність. Це щоденна робота з довірою, правдою і людяністю.

«Етичний лікар — це той, хто ставить людину вище за результат. Бо справжня краса починається з поваги», — підсумовує Денис Лебедєв.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie