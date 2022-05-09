Евакуація поранених українців та онкохворих дітей за кордон здійснюється безкоштовно - МОЗ

Евакуація поранених українців та онкохворих дітей за кордон здійснюється безкоштовно - МОЗ

Збирання коштів на лікування є особистою ініціативою приватних осіб та організацій, до яких міністерство не має жодного стосунку.

Евакуаційні рейси українців до більш безпечних регіонів України, організовані МОЗ у співпраці з Єврокомісією, та направлення пацієнтів на лікування за кордон здійснюються безплатно.

Про це повідомили у МОЗ.

Зазначимо, що майже щодня МОЗ у співпраці з Європейською Комісією доправляють українців, які постраждали внаслідок військової агресії рф, на лікування за кордон.

Евакуюють дорослих і дітей із важкими пораненнями, опіками та захворюваннями, що потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, важкопоранених українців зі східних областей України евакуювали до Німеччини в "летючому шпиталі".

На його борту є 38 ліжок для пацієнтів, крім того, борт обладнано шістьма модулями інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.