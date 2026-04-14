Здоров'я
192
2 хв

Фанати суші під загрозою: вірус із сирої риби пов’язали з ураженням очей

Вчені виявили вірус морських тварин у тканинах ока пацієнтів. Серед можливих факторів ризику — контакт із сирою рибою без захисту або її споживання.

Софія Бригадир
Сира риба / © Фото з відкритих джерел

Вірус, який раніше вважали притаманним лише водним тваринам, може бути пов’язаний із розвитком захворювань очей у людей. Йдеться про нодавірус прихованої смертності (CMNV).

Про це повідомило видання Medicalxpress.

Учені звернули увагу на зростання випадків персистуючої очної гіпертензії — вірусного переднього увеїту (POH-VAU) у Китаї. Це захворювання супроводжується різким підвищенням внутрішньоочного тиску та запаленням, однак стандартні аналізи не виявляли типових збудників, таких як герпесвіруси.

У межах дослідження проаналізували 70 пацієнтів із таким діагнозом у період від січня 2022 року до квітня 2025-го. Вчені досліджували тканини, отримані під час операцій на очах, за допомогою електронної мікроскопії. У зразках виявили вірусні частинки розміром близько 25 нанометрів, які за формою відповідали CMNV. У контрольній групі здорових добровольців подібних частинок не було.

Щоб підтвердити походження вірусу, команда використала спеціальні антитіла, що зв’язуються саме з CMNV. Генетичний аналіз показав майже повний збіг — 98,96% — із варіантами, які раніше фіксували у водних тварин.

Дослідники також перевірили, чи може вірус безпосередньо спричиняти захворювання. Для цього вони провели експерименти на клітинних культурах і лабораторних мишах. Після зараження у тварин розвивалися симптоми, схожі на ті, що спостерігаються у людей, зокрема підвищений внутрішньоочний тиск.

Окремо вчені проаналізували можливі фактори ризику. Під час опитування з’ясувалося, що майже три чверті пацієнтів мали контакт із сирими морепродуктами: або працювали з ними без захисних рукавичок, або вживали їх у сирому вигляді.

«Це перше дослідження, яке показує, що вірус, що походить від водних тварин, може бути пов’язаний зі специфічним захворюванням очей у людей. І це може бути проблемою не лише в Китаї», — йдеться в статті.

Автори дослідження зазначають, що CMNV вже виявляли у 49 видах морських організмів у різних частинах світу — в Азії, Африці, Європі, Америці та навіть в Антарктиді.

Нагадаємо, новий небезпечний варіант коронавірусу BA.3.2, який неофіційно називають «Цикада», зафіксували щонайменше у 23 країнах світу. Його виявили, зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

