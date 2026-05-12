Farmak запустив серіал про відповідальне споживання ліків «Пігулка від усього»

Назва проєкту обрана іронічна: «пігулки від усього» не існує. І саме в цьому – головна ідея. У пошуках швидкого рішення люди часто сподіваються на одну таблетку, яка миттєво усуне проблему. Але справжня турбота про власне здоров’я не працює за таким принципом. Самолікування, поради з інтернету та безконтрольний прийом препаратів можуть завдати серйозної шкоди. За даними досліджень, близько 70% українців вдаються до самолікування*.

Проєкт нагадує: турбота про себе починається не з пошуку «чарівної таблетки», а з уважного ставлення до власного організму, своєчасних консультацій із лікарем і відповідального підходу до лікування.

Перший сезон складається з 10 коротких серій і охоплює теми, з якими люди стикаються найчастіше під час лікування: антибіотики, артеріальний тиск, підвищена температура, діарея та зневоднення, здоров’я очей, алергія, вітаміни, знеболювальні препарати, цукровий діабет і профілактика серцево-судинних захворювань.

Експерткою проєкту виступила лікарка-терапевтка та педіатриня з понад 10-річним досвідом Анна Сєрова. У кожному випуску вона просто і зрозуміло пояснює складні медичні питання, спираючись на принципи доказової медицини.

«У своїй практиці я часто бачу наслідки самолікування – коли пацієнти звертаються вже на етапі ускладнень, після безконтрольного прийому препаратів або втрати часу на пошук порад у знайомих, родичів чи в інтернеті. Багатьох таких ситуацій можна уникнути завдяки своєчасній консультації з лікарем, правильно встановленому діагнозу та регулярним профілактичним обстеженням», – зазначає Анна Сєрова.

У сучасній системі охорони здоров’я відповідальність фармацевтичного виробника виходить далеко за межі виробництва ліків. Farmak послідовно підтримує підходи, що поєднують доступ до якісних препаратів із підвищенням медичної обізнаності населення, розвитком культури відповідального лікування та популяризацією принципів доказової медицини. Саме з цією метою компанія реалізує інформаційні та просвітницькі ініціативи для пацієнтів, які є частиною ESG-стратегії компанії та відповідають сучасним європейським практикам.

Перші три серії вже доступні на офіційному YouTube-каналі Farmak. Щотижня виходитиме новий епізод, тож слідкуйте за анонсами у соціальних мережах компанії.

* За даними дослідження, проведеного в рамках проєкту USAID «(Без)коштовна медицина» та виконаного БФ «Пацієнти України», 2017 рік.

