29-річний фермер з Ефіопії пережив драматичний період у своєму житті через рідкісне захворювання — у нього на шиї виросла пухлина вагою близько 25 кілограмів, яка повністю змінила його повсякденність.

Про це він розповів Need To Know.

Чоловіка екстрено госпіталізували з масивним утворенням, що виступало з задньої частини шиї. Медики діагностували у нього ліпому — доброякісну пухлину жирової тканини, яка зазвичай росте повільно та рідко досягає великих розмірів.

Лікарі зазначають, що подібні випадки є винятково рідкісними: зазвичай ліпоми не перевищують 10 сантиметрів і майже ніколи не локалізуються у такому місці.

У цьому ж випадку пухлина досягла гігантських масштабів — близько 25 кг.

Пацієнт розповів, що хвороба кардинально змінила його життя: «Я любив своє соціальне життя і насолоджувався роботою на фермі, але коли набряк на шиї та спині став більшим, я припинив відвідувати світські заходи і навіть припинив отримувати від них задоволення. Я ненавидів ходити на ферму, а через набряк не міг носити одяг, який мені подобався. Я навіть почав уникати певних продуктів. Я почувався настільки пригніченим, що зневірився у всьому».

Пухлина на шиї у 29-річного фермера / © needtoknow.co.uk

Спочатку пухлина мала вигляд як невелике безболісне утворення розміром із лимон. Проте протягом трьох років вона поступово збільшувалася, поки не почала заважати чоловікові працювати та жити звичним життям.

З часом його стан погіршився: він став замкнутим, втратив апетит і сильно схуд. За місяць до встановлення остаточного діагнозу на пухлині навіть з’явилася виразка.

Спочатку пацієнта лікували антибіотиками, але лікарі не розглядали можливість операції. Через фінансові труднощі чоловік довго не міг отримати належну допомогу — аж поки не потрапив до лікарні у стані сильного виснаження.

Після проведення обстежень і біопсії медики підтвердили: пухлина є доброякісним адипоцитарним утворенням, тобто складається з жирових клітин і не є раковою.

Хірурги провели складну операцію з видалення новоутворення, яку описали як «ретельну та комплексну».

Вже через чотири дні після втручання пацієнта виписали з лікарні.

Після операції чоловік поділився своїми емоціями: «Тепер я відчуваю, ніби знову став колишнім собою. Я знову можу насолоджуватися роботою на фермі, брати активну участь у громадських та соціальних заходах, а також носити улюблений одяг — той, який не одягав роками. Я щиро вдячний лікарям та медичним працівникам, які мені допомогли».

За словами лікарів, пацієнт повністю відновився, повернувся до роботи та знову веде активне життя.

Нагадаємо, жінка списувала симптоми на менопаузу, але лікарі виявили 10 пухлин мозку.