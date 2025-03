Фермер шість тижнів ходив із банкою з хімікатом у сідницях: чим це закінчилося (фото)

Чоловік, який запхав собі до ануса банку з інсектицидом, залишив її в прямій кишці на шість тижнів. Це сталося після того, як іншому чоловікові засунули в задній прохід 20-сантиметрову секс-іграшку.

Як повідомляє Need To Know, 56-річний фермер вставив чужорідний предмет за допомогою палиці, коли "випасав худобу на сусідньому полі".

Але згодом він не зміг його витягти і почувався занадто збентеженим, щоб звернутися по допомогу до лікаря.

Через тривалий час перебування предмета в тілі пацієнт почав відчувати біль у животі та блювоту. Ці симптоми погіршилися підвищенням температури, слабкістю, рідким стулом і зниженням апетиту.

Фермер засунув банку з хімікатом до ануса / Фото: Science Direct

Пацієнт поквапився до лікарні, де йому сказали, що у нього розвинувся сепсис на пізній стадії. Медики також зазначили, що його психічний стан "задовільний". Вони призначили внутрішньовенні крапельниці та антибіотики, і банку було успішно видалено без необхідності хірургічного втручання.

Під час лікування з'ясувалося, що пацієнт також раніше вставляв камінь в задній прохід, який довелося видалити.

Фермер повністю відновився від впливу інсектицидної банки протягом семи днів. Повідомляється, що він "почувається добре" і отримує консультації та терапію.

Нагадаємо, раніше медик розповів про випадок, коли 56-річний чоловік засунув собі до ануса кокос. Горіх був завдовжки 9 см.

