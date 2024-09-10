"Фейковий" лікар прооперував пацієнта, переглядаючи покрокове відео на YouTube: чим це закінчилося

Індійського лікаря звинувачують у тому, що він прооперував 15-річного хлопчика під час перегляду відеороликів на YouTube про те, як хірургічно видаляти камені з жовчного міхура. Після операції підліток помер.

Про це повідомляє NDTV.

Аджита Кумара Пурі, медика лікарні Ганпаті в Сарані, індійський штат Біхар, звинувачують у передчасній смерті місцевого хлопчика, якого він прооперував, не маючи належних знань і навичок. Сім'я хлопчика стверджує, що вони привезли його до лікарні минулого тижня після того, як його декілька разів вирвало. Його госпіталізували, і симптоми вщухли, але доктор Пурі вирішив прооперувати хлопчика, щоб видалити камінь у жовчному міхурі, який спричиняв блювоту. Відправивши батька підлітка у справах, лікар прооперував його без згоди сім'ї, але це призвело до раптового погіршення стану хлопчика. Зрештою, доктор Пурі вирішив, що його слід перевести до іншої лікарні, але пацієнт помер дорогою, а лікар утік, залишивши тіло на сходах лікарні Патни.

Такі трагедії, на жаль, трапляються час від часу, але в цьому випадку, як стверджують родичі підлітка, доктор Аджит мав вагомі підстави для втечі, зважаючи на те, як він впорався з ситуацією. Вони стверджують, що йому не вистачило навичок для проведення операції, яка в результаті призвела до смерті пацієнта, оскільки під час операції він переглядав на YouTube відеоуроки про те, як видаляти камені з жовчного міхура.

"Ми госпіталізували його, і незабаром блювота припинилася. Але лікар Аджит Кумар Пурі сказав, що його потрібно прооперувати. Він провів операцію, дивлячись відео на YouTube. Пізніше мій син помер", - розповів батько хлопчика.

Отямившись після операції, 15-річний хлопець почав скаржитися на сильний біль, але коли доктора Пурі побачили його рідні, він накинувся на них, запитавши, чи є вони лікарями. На жаль, стан пацієнта погіршився, і врешті-решт його довелося реанімувати. Саме в цей момент лікар вирішив перевезти підлітка до іншої лікарні, але він помер дорогою.

"Хлопчику було боляче. Коли ми запитали лікаря, чому йому боляче, він нагримав на нас і запитав, чи ми лікарі", - розповів журналістам дідусь підлітка. "Пізніше ввечері хлопчик припинив дихати. Його реанімували за допомогою штучного дихання, а потім доправили до Патни. Дорогою він помер. Вони залишили тіло хлопчика на сходах лікарні і втекли".

Поліція подала скаргу на доктора Пурі, і влада чекає на результати розтину. Тим часом, лікаря-втікача ніде не можуть знайти, що змушує і родину жертви, і поліцію підозрювати, що він не був справжнім лікарем.

В Індії фальшиві лікарі – не рідкість. На початку цього року було виявлено чоловіка, який практикував у Мумбаї, використовуючи медичний диплом своєї дружини. Декілька років тому інший чоловік встиг попрацювати в 16 приватних лікарнях, видаючи себе за лікаря.

Нагадаємо, у Польщі в лікарні померла 25-річна вагітна українка. У жінки сталася внутрішня кровотеча через розрив матки.

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