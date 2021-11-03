Вагітні жінки та породіллі зможуть оформити фінансову допомогу через "Дію": коли послуга стане доступна

Вагітні жінки та породіллі зможуть оформити фінансову допомогу через "Дію": коли послуга стане доступна

Відтепер отримати допомогу жінка зможе через мобільний застосунок або однойменний портал "Дія".

Уряд ухвалив рішення про спрощення порядку отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами через портал "Дія".

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Також читайте У Фонді соцстрахування підрахували, на скільки в Україні зросли декретні виплати

"Внесені зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо", - зауважили у міністерстві.

Тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії „Вагітність та пологи”. Якщо немає технічної можливості скористатися порталом "Дія", то залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

"Остаточний перехід на призначення допомоги без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу "Дія" з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

У відомстві прогнозують, що спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно будуть користуватися біля 14 тис. жінок.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання