Фінська, інфрачервона чи парова: яку сауну обрати для максимальної користі здоров’ю

Сауна корисна для здоров’я, але має протипоказання / © Sunday Mirror

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Різноманітні культури тисячоліттями використовують вплив високих температур як інструмент для здоров’я та глибокого розслаблення. Сьогодні дослідники активно вивчають фізіологічні процеси, що відбуваються в людському організмі під час короткочасного, але інтенсивного теплового навантаження.

Про особливості різних типів саун та їхній реальний вплив на здоров’я пише EgészségKalauz.

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Температурні режими: від сухої спеки до густої пари

Класична фінська сауна вирізняється надзвичайно високою температурою близько 80–100 градусів за Цельсієм та відносно низькою вологістю в межах 10–20 відсотків. У таких умовах організм миттєво реагує розширенням судин, прискоренням пульсу та дуже інтенсивним потовиділенням.

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Натомість парова кабіна пропонує стовідсоткову вологість, через що піт значно гірше випаровується з поверхні шкіри. Саме тому для досягнення інтенсивного відчуття тепла тут зовсім не обов’язково прогрівати повітря до екстремальних дев’яноста градусів.

Інфрачервоні кабіни працюють за іншим принципом, нагріваючи безпосередньо тіло людини, а не навколишнє повітря. Цей варіант ідеально підходить тим, хто прагне добре пропітніти, але при цьому вкрай погано переносить гаряче повітря традиційних парних.

Вплив на організм: розвінчування популярних міфів

Багато людей вірять у магічні властивості сауни, проте лікарі радять дуже обережно ставитися до деяких популярних тверджень індустрії краси. Згідно з дослідженнями, теплові процедури насправді не працюють так, як обіцяють маркетологи:

Очікувати на реальне схуднення марно, адже зменшення цифри на вагах зумовлене лише інтенсивною втратою води через піт. Відразу після відновлення водного балансу вага неминуче повернеться до своїх попередніх показників.

Інтенсивне потовиділення не вимиває токсини, оскільки головними органами детоксикації залишаються виключно нирки та печінка. Головною біологічною функцією поту є виключно природна регуляція температури тіла під час сильного нагрівання.

Пара не здатна фізично «відкрити» пори, адже вони позбавлені м’язових волокон, що функціонують як дверцята. Водночас поєднання поту та тепла дійсно допомагає ефективно розм’якшити бруд і шкірне сало на поверхні обличчя.

Незважаючи на відсутність магічних ефектів, сауна залишається чудовим інструментом для швидкого зняття напруги та м’язової скутості після виснажливих тренувань. Для такого типу релаксації експерти радять обирати саме ту кабіну, де вам найкомфортніше перебувати протягом певного часу.

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Правила безпеки: коли варто уникати високих температур

Надмірне теплове навантаження має свої суворі межі, і під час перебування в сауні людина може раптово відчути сильну слабкість або запаморочення через різке зниження тиску. Лікарі наголошують, що в таких випадках категорично заборонено «терпіти» до кінця сеансу і необхідно негайно залишити гаряче приміщення.

Поєднання сауни з алкоголем є надзвичайно небезпечною ідеєю, яка багаторазово підвищує ризик критичного падіння тиску та важкого зневоднення. Крім того, перед відвідуванням парної необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем людям, які постійно приймають специфічні ліки або страждають від серцево-судинних захворювань.

Стрибати в крижану воду після сауни зовсім не обов’язково, адже такий різкий температурний шок спричиняє раптове звуження судин та стрімкий стрибок тиску. Оптимальним часом перебування у традиційній кабіні вважається проміжок від п’яти до двадцяти хвилин, після чого тіло потрібно охолоджувати поступово.

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