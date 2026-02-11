"Фіолетове золото": одна ягода здатна захистити серце, мозок та кишківник

Чорниця підтримує здоров’я мозку, кишківника та серця

Експерти з харчування закликають додати до раціону «фіолетове золото» — чорницю, регулярне вживання якої здатне покращити пам’ять, знизити тиск і навіть оздоровити мікрофлору кишківника.

Про це пише Daily Mail.

Секрет — у кольорі

Чорниця містить багато клітковини, вітамінів С, К та марганцю, але справжньою «суперсилою» її наділяють антоціани. Це поліфенольні сполуки, які надають ягоді насиченого темно-синього кольору. Професорка Ана Родрігес-Матеос із Королівського коледжу Лондона пояснює: найвища концентрація антоціанів відрізняє чорницю від інших фруктів.

Дослідження довели, що ці речовини підвищують рівень оксиду азоту в організмі, що допомагає розслабити кровоносні судини та покращити кровообіг. Експеримент за участю людей віком 65–80 років показав: вживання порошку дикої чорниці протягом 12 тижнів знизило артеріальний тиск і покращило когнітивні здібності. Учасники краще запам’ятовували інформацію і на 8,5% точніше виконували завдання на увагу.

Скільки треба їсти

Гарна новина в тому, що для отримання ефекту не потрібно їсти ягоди кілограмами. Науковці визначили «золоту середину»: оптимальна порція становить близько 200 грамів (приблизно одна чашка) на день. Більше — не означає краще: користь виходить на плато після 240 грамів, тож переїдати немає сенсу.

Водночас не обов’язково купувати дорогу свіжу ягоду взимку. Заморожена або сублімована чорниця зберігає майже всі свої властивості. Також вона діє як пребіотик, збільшуючи різноманіття корисних бактерій у кишківнику.

Важливо: Людям, які приймають препарати для розрідження крові, слід бути обережними через високий вміст вітаміну К. Якщо ж чорниця вам не до смаку або занадто дорога, антоціани можна знайти в інших продуктах «фіолетової дієти»: сливах, баклажанах чи червоній капусті.

