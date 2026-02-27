Фолієва кислота: навіщо нам вітамін В9, у яких продуктах він міститься

Вітамін B9 потрібен кожній людині / © Pixabay

Фолати – природна форма вітаміну B9, синтетичним варіантом якого є фолієва кислота. Ця речовина важлива для формування еритроцитів, здорового росту та функціонування клітин.

Крім того, фолати мають визначальне значення на ранніх термінах вагітності, адже знижують ризик вроджених серйозних вад мозку та хребта в немовлят.

Ця речовина відіграє важливу роль у багатьох фізіологічних процесах, зокрема:

бере участь у синтезі та відновлення ДНК

сприяє утворенню еритроцитів

забезпечує нормальне функціонування нервової, серцево-судинної, травної та імунної системи

підтримує когнітивні процеси

В яких продуктах міститься B9

Дієта з відсутністю білків, багатих на фолати, може призвести до дефіциту. Також цей стан здатний виникнути в людей із захворюваннями, внаслідок яких тонкий кишківник гірше поглинає поживні речовини з їжі.

Фолати тваринного походження містяться в:

печінці

яловичині

баранині

свинині

домашній птиці

яйцях

молоці та молочних продуктах

рибі (лососі, тунці, форелі, сьомзі)

Фолати рослинного походження містяться в:

листових овочах

картоплі

яблуках

абрикосах

волоських горіхах

бананах

дині

суницях

агрусі

вишні

гарбузі

моркві

грибах

бурякові

томатах

гречаній та вівсяній крупі

цитрусових

Денна норма фолієвої кислоти

Бажана добова норма фолієвої кислоти становить близько 400 мкг.

Однак насправді багато груп населення отримують значно менше фолату, ніж рекомендовано. У американців цей показник дорівнює 140 мкг на день, і то зі збагачених продуктів.

Для жінок, які планують вагітність, ВООЗ вказує на норму трохи вище: від 400 до 800 мкг на день. Полівітамінні комплекси, що призначаються до та під час виношування дитини, часто мають у складі приблизно 1 мг.

Надлишок фолієвої кислоти

Передозування речовини майже неможливе, тому що нирки виводять його надлишок. Але у разі тривалого прийому підвищеного дозування фолієвої кислоти накопичуються її солі, що може супроводжуватися блюванням, розладом травлення, нервозністю, безсонням, сплутаністю свідомості, змінами в поведінці, шкірними висипаннями, судомами та іншими побічними ефектами. Щоб уникнути подібних проблем, необхідно суворо дотримуватися інструкцій виробника та призначення лікаря.

