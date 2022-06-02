Фото "до" та "після" приходу росіян: у Макарові снаряд окупантів вщент зруйнував амбулаторію

Фото "до" та "після" приходу росіян: у Макарові снаряд окупантів вщент зруйнував амбулаторію

Там де російські терористи руйнують, українці завжди відбудовують: ще краще, ще сучасніше, ще якісніше.

МОЗ разом із партнерами розпочинає відновлення Макарівської амбулаторії, яку снаряд російських окупантів зруйнував вщент.

Сьогодні покладено старт відбудові медичного закладу. Зокрема, розпочато проєктні роботи та проведено комплексне експертне обстеження зруйнованої будівлі, включно з ультразвуковим дослідженням фундаментів, повідомили у МОЗ.

Наступним кроком буде розчищення будівельного сміття та демонтажні роботи.

Новозбудована амбулаторія вже на початку листопада цього року має відкрити двері для понад 16 тис. пацієнтів.

Відбудова медичного закладу обійдеться в 550 тис. доларів.

Читайте також: