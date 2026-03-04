Фрукт, який зазвичай їдять мільйони людей, насправді може бути небезпечним

Американський лікар закликає відмовитися від бананів / © Pixabay

Лікар зі США стверджує, що фрукт, який зазвичай їдять мільйони людей, насправді може бути шкідливим.

Про це пише UNILAD.

Доктор Даніель Помпа — спеціаліст із клітинного здоров’я з Юти, який має близько 1,9 мільйона підписників в Instagram і регулярно ділиться порадами щодо здоров’я. Але в одному з його нещодавніх відео було зроблено кілька досить дивних заяв щодо одного конкретного фрукта.

Вживання великої кількості фруктів та овочів, як правило, є гарною ідеєю, особливо включення великої кількості зелені у ваш раціон. Але це не стосується одного поширеного фрукта.

Звичайно, у світі є безліч фруктів, які можуть виглядати смачними, але насправді є отруйними для людини, але цей не один з них.

Це звичайний банан, поширений фрукт, який багато хто з нас може насолоджуватися як частина обіду з собою.

Але доктор Помпа має досить сильну думку щодо бананів, навіть кажучи: «Я вважаю, що це найнебезпечніший фрукт, який ми можемо їсти. Насправді, я думаю, що це навіть нездорово, проте батьки дають це своїм дітям».

Ви можете подумати, що причиною цього є високий вміст цукру у фруктах, але насправді це не причина, чому доктор Помпа так суворо ставиться до бананів.

Насправді це більше пов’язано з тим, як вирощують банани, адже доктор Помпа каже, що вони «багаті фунгіцидами». Це частина сільського господарства, яка допомагає захистити банани від грибка під час їхнього росту.

«Вони обприскують його як божевільні фунгіцидом і чимось під назвою етилен, щоб фактично запустити процес дозрівання, і все це потрапляє в банан, у нас», — каже лікар.

Етилен — це рослинний гормон, а гормони — це хімічні речовини, які живі організми використовують для сигналізації своїм організмам про необхідність певних дій.

Хоча етилен використовується в промисловості, він також міститься в багатьох рослинах природним чином. Він іноді може сигналізувати рослинам про скидання листя, а у випадку з плодами — про початок дозрівання.

