Гарні, але небезпечні: лікарі назвали кімнатні квіти, які не варто тримати вдома

Кімнатні рослини окрім того, що дуже гарні, мають здатність впливати на навколишнє середовище. Так, вони зволожують і очищують повітря, милують око своєю красою, але можуть бути небезпечними для здоров’я. Деякі з них у прямому сенсі здатні отруювати повітря, тому їх краще не тримати в домі. Розповідаємо, які кімнатні квіти можуть нанести шкоди нашому здоров’ю.

Які кімнатні рослини небезпечні для здоров'я

Азалія. Листя цієї кімнатної рослини містить отруйну речовину – глікозид. Якщо цієї речовини в організмі стає забагато, вона може викликати отруєння та аритмію.

Листя цієї кімнатної рослини містить отруйну речовину – глікозид. Якщо цієї речовини в організмі стає забагато, вона може викликати отруєння та аритмію. Монстера. У листі цієї рослини також міститься отруйна речовина, яка при потраплянні на слизові оболонки викликає токсичну реакцію в організмі. Тому її варто тримати подалі від дітей і домашніх улюбленців.

У листі цієї рослини також міститься отруйна речовина, яка при потраплянні на слизові оболонки викликає токсичну реакцію в організмі. Тому її варто тримати подалі від дітей і домашніх улюбленців. Олеандр. У період цвітіння рослина виділяє речовину, яка призводить до запаморочення і різкого підвищення тиску. Також у листі квітки міститься отруйна речовина, яка при потраплянні в організм призводить до погіршення або повної втрати зору.

У період цвітіння рослина виділяє речовину, яка призводить до запаморочення і різкого підвищення тиску. Також у листі квітки міститься отруйна речовина, яка при потраплянні в організм призводить до погіршення або повної втрати зору. Герань любить багато господинь, бо вона невибаглива, постійно цвіте і домашні тварини її не чіпають. Але кімнатна рослина має особливий аромат, який провокує мігрені й може спричинити розвиток астми.

любить багато господинь, бо вона невибаглива, постійно цвіте і домашні тварини її не чіпають. Але кімнатна рослина має особливий аромат, який провокує мігрені й може спричинити розвиток астми. Лілія. Цю квітку не варто тримати у спальні. Після заходу сонця вона починає споживати кисень і виділяти вуглекислий газ. Через що на ранок можна відчувати знесилення та головний біль.

Цю квітку не варто тримати у спальні. Після заходу сонця вона починає споживати кисень і виділяти вуглекислий газ. Через що на ранок можна відчувати знесилення та головний біль. Папороть. Ця кімнатна рослина також споживає багато кисню і виділяє вуглекислий газ. Тому мешканці квартири чи будинку можуть відчувати слабкість і постійний головний біль.

Ця кімнатна рослина також споживає багато кисню і виділяє вуглекислий газ. Тому мешканці квартири чи будинку можуть відчувати слабкість і постійний головний біль. Мімоза сором’язлива. Тут варто не обманюватися назвою рослини, оскільки вона може бути вкрай небезпечною. У процесі свого росту квітка виділяє токсичні речовини, які отруюють організм, що призводить до випадіння волосся, занепаду сил та тривожних станів.

Тут варто не обманюватися назвою рослини, оскільки вона може бути вкрай небезпечною. У процесі свого росту квітка виділяє токсичні речовини, які отруюють організм, що призводить до випадіння волосся, занепаду сил та тривожних станів. Орхідея. Напевно у кожної господині на підвіконні є кілька видів цієї красивої квітки. Але її не можна в жодному разі тримати у спальні. Оскільки запах орхідеї здатен збуджувати нервову систему, що може спричинити безсоння.

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