Гарні, але небезпечні: лікарі назвали кімнатні квіти, які не варто тримати вдома

Ці кімнатні рослини у процесі свого росту та розвитку виділяють токсини й вуглекислий газ.
Кімнатні рослини окрім того, що дуже гарні, мають здатність впливати на навколишнє середовище. Так, вони зволожують і очищують повітря, милують око своєю красою, але можуть бути небезпечними для здоров’я. Деякі з них у прямому сенсі здатні отруювати повітря, тому їх краще не тримати в домі. Розповідаємо, які кімнатні квіти можуть нанести шкоди нашому здоров’ю.
Які кімнатні рослини небезпечні для здоров'я
- Азалія. Листя цієї кімнатної рослини містить отруйну речовину – глікозид. Якщо цієї речовини в організмі стає забагато, вона може викликати отруєння та аритмію.
- Монстера. У листі цієї рослини також міститься отруйна речовина, яка при потраплянні на слизові оболонки викликає токсичну реакцію в організмі. Тому її варто тримати подалі від дітей і домашніх улюбленців.
- Олеандр. У період цвітіння рослина виділяє речовину, яка призводить до запаморочення і різкого підвищення тиску. Також у листі квітки міститься отруйна речовина, яка при потраплянні в організм призводить до погіршення або повної втрати зору.
- Герань любить багато господинь, бо вона невибаглива, постійно цвіте і домашні тварини її не чіпають. Але кімнатна рослина має особливий аромат, який провокує мігрені й може спричинити розвиток астми.
- Лілія. Цю квітку не варто тримати у спальні. Після заходу сонця вона починає споживати кисень і виділяти вуглекислий газ. Через що на ранок можна відчувати знесилення та головний біль.
- Папороть. Ця кімнатна рослина також споживає багато кисню і виділяє вуглекислий газ. Тому мешканці квартири чи будинку можуть відчувати слабкість і постійний головний біль.
- Мімоза сором’язлива. Тут варто не обманюватися назвою рослини, оскільки вона може бути вкрай небезпечною. У процесі свого росту квітка виділяє токсичні речовини, які отруюють організм, що призводить до випадіння волосся, занепаду сил та тривожних станів.
- Орхідея. Напевно у кожної господині на підвіконні є кілька видів цієї красивої квітки. Але її не можна в жодному разі тримати у спальні. Оскільки запах орхідеї здатен збуджувати нервову систему, що може спричинити безсоння.
Читайте також:
5 "корисних" звичок, які можуть завдати непоправної шкоди зовнішності та здоров’ю
5 ароматів, які врятують від деменції: дія ефірних олій проти старечої хвороби
Голова більше не болітиме: лікарі назвали найкращі продукти від мігрені