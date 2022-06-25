Гепатит невідомого походження: у ВООЗ заявили про понад 900 випадків у дітей

Гепатит невідомого походження: у ВООЗ заявили про понад 900 випадків у дітей

Це на 270 випадків більше, ніж було у травні.

У 33-х країнах повідомили про 920 ймовірних випадків гострого гепатиту невідомого походження у дітей. Це на 270 випадків більше, ніж було у травні.

Про це пише Reuters із посиланням на дані ВООЗ.

ВООЗ повідомила, що на європейський регіон припадає половина ймовірних випадків, у тому числі 267 з Великобританії, тоді як третина ймовірних випадків припадає на США.

Органи охорони здоров’я по всьому світу досліджують зростання важких випадків гепатиту або запалення печінки у маленьких дітей. Вперше про спалах було повідомлено в квітні у Великій Британії і з тих пір охопило десятки інших країн.

Представники охорони здоров’я США стверджують, що головною гіпотезою для цих випадків є зараження аденовірусом, поширеним дитячим вірусом.

Згідно зі звітом, із 422 випадків, про які доступна інформація про стать та вік, близько половини припали на хлопчиків, більшість із них у віці до 6 років.

ВООЗ також повідомила, що 45 дітям з гострим гепатитом знадобилася пересадка печінки, і було 18 загиблих, більшість з них – в Америці.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про щонайменше 169 подібних загадкових випадків гепатиту, які виявили у дев’яти країнах Європи.

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