Гепатити невідомого походження: що робити батькам неповнолітніх

У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені, — гепатити невідомого походження.

Чи багато зафіксовано випадків захворювання?

На це та інші головні питання відповіли фахівці МОЗ.

Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження.

Що відомо про причини виникнення захворювання?

Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені.

Що робити?

Не панікувати, адже зараз гепатити піддаються лікуванню.

Попереджений — значить озброєний, тому МОЗ підготувало пам'ятку для батьків.

Головне — запам'ятати: якщо у дитини з’явились ознаки ураження печінки, варто звернутися за допомогою до лікаря.