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Гепатити невідомого походження: що робити батькам неповнолітніх

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Гепатити невідомого походження: що робити батькам неповнолітніх

Фото: УНІАН

У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені, — гепатити невідомого походження.

Чи багато зафіксовано випадків захворювання? 

На це та інші головні питання відповіли фахівці МОЗ.

Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження. 

Що відомо про причини виникнення захворювання?

Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені. 

Що робити?

Не панікувати, адже зараз гепатити піддаються лікуванню.

Попереджений — значить озброєний, тому МОЗ підготувало пам'ятку для батьків.

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Головне — запам'ятати: якщо у дитини з’явились ознаки ураження печінки, варто звернутися за допомогою до лікаря.

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