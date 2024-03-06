"Голодна" погоня за здоров'ям: вчені розповіли про смертельні ризики жорсткої дієти

Організму людини потрібно голодувати набагато більше часу, ніж вважалося раніше, щоб запустити всі необхідні біологічні процеси, які мають "оздоровчий" ефект. Тому голодування несе у собі ризики, які можуть коштувати людині життя.

Про несподівані результати нового дослідження користі голодування розповів журнал Nature Metabolism.

У дослідженні взяли участь 12 здорових людей – п'ять жінок та семеро чоловіків. В рамках експерименту всі учасники голодували 7 діб та пили лише воду. До та після експерименту у кожного учасника взяли кров на аналіз, щоб оцінити зміни в організмі.

Вчені з'ясували, що життєво важливим органам потрібно понад три доби, щоб адаптуватися до умов голоду та почати синтезувати білок таким чином, щоб учасники експерименту відчули покращення самопочуття. Але за словами британського епідеміолога Клаудії Лангенберг, користь від голодування проявляється набагато пізніше, ніж очікували вчені.

"Вперше ми змогли побачити, що відбувається на молекулярному рівні в організмі під час голодування... Наші результати свідчать про користь голодування для здоров'я, але вона була помітною лише після трьох днів повного обмеження калорій – це пізніше, ніж ми вважали раніше", – сказала вона.

Вчені наголосили, що 3 дні без їжі з метою "оздоровлення" – це надто великий термін. Таке голодування пов'язане з серйозними ризиками, які не варті можливого результату.

Наприклад, є ризик зневоднення, тому що приблизно 20% необхідної кількості води організм людини отримує з їжею. Тому під час голодування обов'язково необхідно контролювати кількість рідини, що випивається. Крім того, на думку вчених, голодування обов'язково має відбуватися під контролем лікаря.

Зазначається, що із 3 000 білків, рівень яких у крові учасників вимірювався під час експерименту, близько третини показали "глибокі системні зміни" після семи днів голодування. Зокрема, ці зміни кажуть, що у стані голоду в організмі зменшуються прояви ревматоїдного артриту та серцево-судинних захворювань. Однак як тільки людина починає їсти, ці позитивні зміни зникають.

"Це свідчить, що біологічні зміни, викликані голодуванням, потрібно підтримувати протягом певного часу, щоб отримати довгострокові позитивні зміни стану здоров'я", – кажуть вчені, наголошуючи, що у голодній гонитві за здоров'ям людина може втратити найголовніше – своє життя.