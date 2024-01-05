Голова більше не болітиме: лікарі назвали найкращі продукти від мігрені

Звичайно, медикаменти здатні досить швидко зняти головний біль, але існують такі продукти, які допомагають надовго позбутися недуги.

Головний біль виникає тоді, коли ми найменше цього очікуємо. Причиною може бути що завгодно: гучні розмови, різке світло, неприємні запахи, постійне перенапруження тощо. Так, якщо випити таблетку, він мине. А що, коли мігрені постійні? Лікарі назвали перелік продуктів, які здатні допомогти і усунути цю проблему. Розповідаємо, що треба їсти, щоб не боліла голова.

Які продукти рятують від головного болю

За рахунок вмісту корисних речовин, вітамінів та сполук ці продукти здатні врятувати від хронічного головного болю надовго. Тому лікарі рекомендують їх ввести до щоденного раціону, вони слугуватимуть природніми ліками.

Імбир містить протизапальні сполуки і антиоксиданти. Тому він здатен боротися з мігренню, а також з нудотою та блювотою, які супроводжують головний біль.

містить протизапальні сполуки і антиоксиданти. Тому він здатен боротися з мігренню, а також з нудотою та блювотою, які супроводжують головний біль. Продукти, що містять магній. Цей мікроелемент у нашому організмі регулює кровообіг, за рахунок цього продукти з його умістом корисні при частих головних болях. Магній здатен посилювати приплив крові до мозку, тому спазми, що спричиняють мігрень, зникають. Магній міститься в горіхах, зелених овочах, темному шоколаді, бананах, морепродуктах, авокадо, бобових, у житньому хлібові і тофу.

Цей мікроелемент у нашому організмі регулює кровообіг, за рахунок цього продукти з його умістом корисні при частих головних болях. Магній здатен посилювати приплив крові до мозку, тому спазми, що спричиняють мігрень, зникають. Магній міститься в горіхах, зелених овочах, темному шоколаді, бананах, морепродуктах, авокадо, бобових, у житньому хлібові і тофу. Продукти, багаті на поліненасичені кислоти омега-3 і омега-6. Медики радять їсти продукти, які багаті жирними кислотами. Було проведено дослідження, де взяли участь понад 180 осіб, які страждали на частий головний біль. Вчені розробили для них дієту, якої вони дотримувалися упродовж 16 тижнів. У харчуванні піддослідних були продукти з великим умістом поліненасичених жирів омега-3 і омега-6. Показники головного болю у ході експерименту зменшилися у рази. Жирні кислоти омега-3 і омега-6 містяться у таких продуктах: жирна морська риба, шпинат, броколі, цвітна капуста, горіхи, печінка тріски, оливкова олія тощо.

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