Головне правило харчування, якого слід дотримуватися, якщо у вас низький рівень цукру в крові

Якщо рівень цукру в крові опустився нижче певного рівня, існує спосіб, що допоможе його нормалізувати.

Якщо ви коли-небудь відчували зниження рівню цукру в крові, то знаєте, наскільки важливо постійно контролювати його. Існують способи відновити баланс з дотриманням певних звичок у раціоні та режимі пиття.

Згідно з даними федерального агентства Міністерства охорони здоров'я США, у разі потреби підвищення рівня глюкози, застосовується правило харчування № 1. Воно називається "15-15".

Якщо рівень цукру у вас в крові опустився нижче 70 міліграмів на децилітр (мг/дл), з'їжте 15 г цукру; зачекайте 15 хвилин, після чого знов виміряйте рівень цукру в крові.

Важливість підвищення низького рівня цукру в крові

У більшості випадків, коли люди відчувають низький рівень цукру в крові, це відбувається через одну з трьох причин або усі загалом.

пропустили прийом їжі;

переїли солодощів або вуглеводів;

не отриали достатньо білків

У всіх випадках рівень цукру в крові може впасти, що призведе до млявості та втоми.

Інші симптоми низького рівня цукру в крові можуть включати:

головний біль,

запаморочення,

відчуття тремтіння

Окрім цих симптомів, низький рівень цукру в крові або гіпоглікемія також може призвести до більш серйозних побічних ефектів.

Якщо це не лікувати, у вас можуть виникнути розмитість зору, невиразне мовлення, оніміння та сонливість, а також проблеми з концентрацією та сплутаність мислення. У гірших випадках продовження ігнорування низьких рівнів може призвести до того, що ваш мозок голодуватиме через недостатню кількість глюкози. Це потенційно може призвести до судом і коми.

Нагадаємо, що переїдання, зайва вага чи систематичний стрес можуть підвищити рівень глюкози і призвести до небажаних симптомів, таких як втома та погіршення зору.

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