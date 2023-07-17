Головний біль і втома можуть сигналізувати про хронічну хворобу, якою страждають 17 мільйонів людей

Ці поширені симптоми можуть бути ознакою хронічної втоми. І хоча ми часто відчуваємо головний біль чи сильну втому в повсякденному житті, варто прислухатися до свого тіла.

Як розповідають в Express, міалгічний енцефаломієліт (або синдром хронічної втоми) — це хронічне неврологічне захворювання, яке вражає багато систем організму. В основному воно "націлюється" на імунну та нервову системи, а тому може спричинити низку симптомів: від проблем з пам'яттю до болю у м'язах.

За даними організації "Action for ME", близько 17 мільйонів людей у всьому світі страждають через синдром хронічної втоми. Однак, у багатьох симптоми можуть відрізнятися.

Як пояснюють в благодійній організації, люди з міалгічним енцефаломієлітом часто відчувають виснажливий біль, втому та деякі інші симптоми, які пов'язані з нездатністю тіла і мозку відновлюватися навіть після невеликих втрат енергії, нездужанням після легких фізичних вправ. У деяких людей хвороба швидко прогресує, але і покращення приходить миттєво після правильного лікування. У інших синдром може продовжуватися впродовж багатьох років і потребує довгого лікування. Буває і таке, що люди більше не повертаються до стану, який був у них раніше, але можуть продовжувати жити щасливим життям.

Іншими поширеними симптомами синдрому хронічної втоми є:

постійне відчуття дуже сильної втоми — може бути навіть важко виконувати повсякденні справи;

після відпочинку чи сну відчувається втома;

після фізичних навантажень потрібне тривале відновлення;

проблеми зі сном — наприклад, часте пробудження вночі;

проблеми з концентрацією, мисленням, пам'яттю;

біль в м'язах та суглобах;

часті головні болі;

болі у горлі;

нудота та відчуття запаморочення;

нерегулярне і швидке серцебиття;

грипоподібні симптоми.

В організації вказують, що ступінь тяжкості симптомів може змінюватися в різні дні та навіть впродовж однієї доби.

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