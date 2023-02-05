Горіхи можуть зменшити ризик серцевих захворювань і підвищити рівень серотоніну — нове дослідження

Горіхи — продукт, що запобігає старінню, зменшує запалення та допомагає під час схуднення.

Нове дослідження у Nutrients показало, що горіхи також можуть зменшити фактори ризику, пов’язані з хворобами серця. а також збільшити кількість серотоніну в організмі.

Фахівці спиралися на дані попереднього дослідження, яке виявило: щоденне вживання 40 грамів волоських горіхів, мигдаля, кешью, фундука, макадамії, фісташок, бразильських горіхів призвело до втрати ваги, а також до зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Вважається, що причиною є триптофан, що міститься в горіхах, який метаболізується, коли потрапляє в кишечник, у результаті чого утворюються біоактивні метаболіти, які допомагають імунній регуляції організму, пов’язаній з потенційними серцевими захворюваннями.

У новому дослідженні медики прагнули з’ясувати, чи впливає вживання горіхів разом із низькокалорійною їжею як на кишечник, так і на кількість метаболітів триптофану.

Горіхи та артеріальний тиск

Провідний дослідник Чжаопін Лі, доктор медичних наук, професор медицини та керівник відділу клінічного харчування UCLA, зазначив, що протягом тривалого часу горіхи можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, і ці висновки дають деякі можливі пояснення.

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"Ми виявили деякі нові зв’язки між метаболітами триптофану та артеріальним тиском, частотою серцевих скорочень і відчуттям ситості в осіб із надмірною вагою та ожирінням, що свідчить про ширший вплив метаболізму триптофану на загальний стан здоров’я, включаючи здоров’я серцево-судинної системи", — додав він.

Горіхи і "гормон щастя"

Ба більше, друге дослідження показало, що рівень серотоніну в крові підвищився на 60,9% після 12 тижнів вживання горіхів і на 82,2% до 24-го тижня.

"Вперше ми бачимо, що споживання горіхів пов’язане зі збільшенням рівня серотоніну в організмі. Серотонін може мати важливий вплив на настрою та загального психічного здоров’я. Регулярне споживання горіхів пов’язане з підвищенням рівня серотоніну, "гормону щастя", що робить їх ефективним способом підняти настрій природним шляхом.", — додав медик.

Окрім того, що горіхи є джерелом корисних жирів і клітковини, дослідження також виявили, що їхнє споживання може допомогти зменшити агрегацію тромбоцитів, тобто схильність до утворення тромбів, що є однією з основних причин серцевих розладів. напад або інсульту.

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Які горіхи найкорисніші

Медики додають, що фундук і волоські горіхи зазвичай приносять найбільшу користь.

Якщо ви маєте алергію на горіхи

Щодо людей, які, на жаль, люди, мають алергію на горіхи та повинні відмовитися від цього корисного продукту, їм краще зосередитися на інших здорових джерелах триптофану, таких як насіння соняшнику та авокадо.

Додамо, що за допомогою добавок вітаміну D не завжди можна знизити ризик раку шкіри. Читайте подробиці про дослідження.

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